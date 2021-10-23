انتهاء إزالة تعارضات محور عدلي منصور بطول 16 كيلو مترا بالقاهرة

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، انتهاء إزالات تعارضات محور «عدلي منصور- مسطرد»، حيث يبلغ طوله 16 كيلو مترا، وذلك لخدمة سكان أحياء النزهة والسلام والمرج وعين شمس والمطرية، لتسيير الحركة المرورية في تلك المناطق.

والمشروع هو أحد ثمار التعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة، حيث تشهد المحافظة طفرة كبيرة في المشروعات القومية من طرق ونقل وإسكان والقضاء على العشوائيات، وتغيير حياة المواطنين، والتعامل مع السلبيات والمشكلات التي تعاني منها العاصمة على مدار عقود مضت.

صرف تعويضات لـ1165 أسرة

وقال اللواء حسام لبيب، رئيس حى المطرية، أنه تم الانتهاء من أعمال إزالة التعارضات، تمهيدا لإقامة محور عدلي منصور بالمطرية، حيث تم إزالة نحو 165 عقاراً، وصرف تعويضات لـ1165 أسرة والأنشطة التجارية المختلفة، تقدر بنحو 320 مليون جنيه تعويضات للمواطنين، وسيتم الدخول في شارع عمر المختار تمهيدا لإزالة 15 عقارا، وصرف تعويضات تقدر بـ57 مليون جنيه للأسر، وذلك تمهيداً لإقامة كوبري في تقاطع شارعي «الترولي» مع «عمر المختار».

طلاء واجهات العقارات

وأضاف رئيس حي المطرية، أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة البدء في طلاء واجهات العقارات المطلة على محور عدلي منصور، لاستعادة الوجه الحضاري والجمالي لتلك المواقع، وذلك في ضوء توجيهات محافظ القاهرة، ومتابعة نائب المحافظ، بأهمية استعادة المظهر الحضاري للأحياء والحفاظ على الهوية البصرية لها، حيث تشهد القاهرة أعمال تطوير غير مسبوقة.

ورافق محافظ القاهرة فى جولته المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بحيي السلام والمطرية، والتنفيذيين بمحافظة القاهرة، والجهات القائمة على تنفيذ المحور.

يذكر أن محور «عدلي منصور - مسطرد» بالقاهرة، يربط أحياء المطرية وعين شمس والنزهة والسلام ببعضها، مرورا بشارع التروللي ومنطقة مسطرد، وصولا إلى طريق بنها الحر، ويساهم تنفيذ المحور، فى الحد من الاختناقات المرورية في شرق القاهرة.