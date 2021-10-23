إجراء 11 ألف عملية عيون لغير القادرين بالمنيا ضمن «حياة كريمة»

أعلنت جمعية الأورمان، إجراء 11 ألف عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز المنيا، فى إطار مساهماتها لتوفير «حياة كريمة» لأبناء المحافظة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مكتب المشروعات بمحافظة المنيا أجرى الكشف الطبي على 43 ألف مريض، وأجرى 11 ألف عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم 5800 نظارة طبية، ضمن مبادرة حياة كريمة.

مسح اجتماعي لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها

أضاف «شعبان»، أن تعاونا وثيق بين الجمعية ومحافظة المنيا التي ذللت كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تجري مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المنيا.

يشار أن جمعية الأورمان نجحت في توقيع الكشف الطبي على مليون و200 ألف مريض، علي مستوي الجمهورية، وإجراء 211 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم (127,186) نظارة طبية لغير القادرين.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا أعلنت عن بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة وعلاج الأمراض لكبار السن بمحافظة المنيا، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أسامة القاضي المحافظ.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة إن المبادرة تستهدف كبار السن من 65 عاما من خلال زيارات دورية بواقع زيارتين سنويا ً لتقديم خدمات صحية ونفسية وكشف مبكر عن الأمراض في تلك الفئة العمرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين من كبار السن هى فحص طبي إكلينيكي وقياس حدة النظر وفحص للأسنان وفحوصات طبية تشمل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم، فحص سكر عشوائي، قياس نسبة الدهون والكوليسترول في الدم، وظائف كلي، رسم قلب، أشعة موجات صوتية على البطن، بالإضافة إلى التقييم التغذوي والنفسي والمشورة النفسية، والتثقيف الصحي.