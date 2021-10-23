النائب محمد زين يطالب الحكومة بحل أزمة كثافة الطلاب وعجز المعلمين

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بكامل وزاراتها، وتحديدا وزارة التربية والتعليم، بإعلان خطة واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع لمواجهة أزمة الكثافة الطلابية في المدارس، قائلا: «لا يجوز أن ندفن رؤوسنا في الرمال ونحن نشاهد الكثافة الطلابية في الفصول تصل إلى 100 طالب وفي بعض الفصول تتجاوز ذلك الرقم بكثير».

كثافة الطلاب تحول دون التواصل بين المعلم والطالب

وقال زين الدين في تصريحات صحفية له، اليوم، «مع تقديري الشديد لمنظومة تطوير التعليم التي يقودها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كيف سيكون هناك تطوير في فصول مكتظة بالكثافة التي تحول دون التواصل الجيد بين المعلم والطالب؟».

وأكد عضو مجلس النواب، على أن أهم محاور التطوير في التعليم هو توفير المكان والمعلم، ثم تأتي باقي خطوات التطوير التي يقوم بها الوزير حاليا، مستشهدا بما أعلنه الوزير بشأن تخصيص 8 مليارات جنيه لتوزيع وجبة غذائية مدرسية متكاملة.

عجز المدرسين يعيق تشغيل المدارس المنشأة حديثا

وأشار زين الدين، إلى أنه رغم أهميتها في بناء جسم وعقل الطلاب، إلا أن توفير المكان والمعلم لهما الأولوية، با هما أهم من توفير الوجبة الغذائية.

وشدد النائب محمد عبدالله زين، على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة، التي تتعلق بالكثافة والعجز في عدد المعلمين، وذلك من خلال توفير معلمين بشكل كاف يسد العجز بعيدا عن فكرة التطوع التي قد لا تكون مجدية في مختلف المناطق، وكذلك من خلال سرعة تشغيل المدارس التي تم الانتهاء منها مؤخرا.

ولفت عضو البرلمان، أن هناك عدد كبير من المدارس الجديدة تم الانتهاء من إنشائها بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة، إلا أنها لم تدخل حيز التشغيل بسبب العجز في عدد المعلمين.