رياح هادئة وشواطئ بلا زوار وأجواء متقلبة بالإسكندرية (فيديو)

في أجواء متقلبة، شهدت مدينة الإسكندرية هدوءاً نسبياً في حالة الطقس، اليوم السبت، مع ارتفاع طفيف في أمواج البحر، ونشاط لرياح باردة ليلاً وخفيفة نهاراً، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مما نتج عنه غياب الزائرين عن الشواطئ، بسبب الطقس الغائم جزئياً.

درجات الحرارة اليوم السبت في الإسكندرية

وسجلت درجة الحرارة في الإسكندرية، 25 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 53% في ارتفاع طفيف مقارنةً بالأيام الماضية، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 18 كيلومتراً في الساعة، مما ترتب عليه ارتفاع طفيف في حركة أمواج البحر بسبب الرياح الباردة، مع توقعات بهطول أمطار غدًا الأحد، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية.

نوات الشتاء في الإسكندرية

مدينة الإسكندرية من المتوقع أن تشهد أولى نوات الشتاء في شهر نوفمبر المقبل، وهي نوة «المكنسة»، التي من المتوقع أن تشهد رياحاً شديدة البرودة وأمطاراً غزيرة، وتشهد طقساً غائماً على المدينة الساحلية.

محافظة الإسكندرية في تأهب

فيما تتأهب الاجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية للاستعداد في حال تساقط الأمطار خاصة مع وصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية والخرائط الخاصة بالطقس والاستعداد للأمطار.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه يوميا تتم متابعة الطقس والخرائط إضافة إلى وصول التوقعات مع بداية الأسبوع ورفع درجة الاستعداد في المدينة بنسبة 50% في حال توقع بوصول أمطار خفيفة أو متوسطة مع رفعها بنسبة 20 % في حال عدم التوقع من أجل تسكين السيارات في الشوارع وعند البؤر الساخنة للتدخل السريع.