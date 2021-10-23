بدء الدراسة بأول كلية للتكنولوجيا الألمانية بأسيوط.. وتكريم خريجي المجمع المتكامل

استضافت جامعة أسيوط برئاسة طارق الجمال، احتفالية صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء ببدء الدراسة في الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا التابعة لمجمع أسيوط التكنولوجي المتكامل أحد مشروعات الصندوق.

جاء ذلك بحضور كل من أحمد حسني الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، وشحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، ومها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق، والمهندس عمرو عبدالعال نائبًا عن محافظ أسيوط، المهندس علي حمزة نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، وأحمد سعد علي مدير المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط، ومجموعة من ممثلي المؤسسات والجهات الصناعية المختلفة، وكوكبة من الأساتذة والطلاب وأولياء الأمور.

وفي مستهل كلمته بالحفل، وجه أحمد حسني الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم، تحية شكر و تقدير لأولياء أمور الطلاب لإيمانهم ومثابرتهم وإصرارهم على استكمال مسيرة هذا الصرح التعليمي المتميز.

وأضاف أنَّ صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء يهدف منذ إنشاءه إلى رعاية المشروعات الابتكارية، حيث أنشأ العديد من المجمعات التكنولوجية المتكاملة منها مجمع «الأميرية» ومجمع الفيوم ومجمع أسيوط ومجمع أبو غالب، كم أنشأ مدارس ومعاهد وجامعات تكنولوجية مما أسهم في تغيير وتطوير منظومة التعليم الفني على مستوى الجمهورية.

وأشار «الحيوي» إلى أنَّ الدولة المصرية تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 باعتبار أنَّ التعليم الفني قاطرة التنمية للمجتمع والذي يتطلب تضافر جميع الجهود لإنجاح تلك المنظومة وجعلها واقعًا ملموسًا على أرض الواقع.

معايير محددة لاختيار الطلاب الملتحقين بالمجمعات التكنولوجية

وأوضح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أنَّ اختيار الطلاب الملتحقين بالمجمعات التكنولوجية يتمّ وفق معايير محددة سلفاً، والتي تسهم بشكل كبير في تخريج كوادر فنية شابة متميزة، مشيداً بدعم جامعة أسيوط والجامعات المصرية في توفير الأساتذة والمتخصصين للتدريس بالمجمعات التكنولوجية المختلفة وتدريب الطلاب، مما ساهم في امتلاك الدولة المصرية لمنظومة كاملة من الجامعات التكنولوجية موازية للجامعات التعليمية لتحقيق رؤية مصر 2030.

من جهته، أكّد شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أنَّ افتتاح صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء للكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا في ضيافة جامعة أسيوط، يأتي تأكيداً لدور الجامعة العلمي والمجتمعي المنوط بها وثقة في إمكاناتها للمساهمة في بناء مجتمع تكنولوجي متحضر.

وأضاف «غريب» خلال كلمته، أنَّ هذا التوجه من إدارة الجامعة يعكس رغبتها في مواكبة الاتجاه الجاري بإنشاء كليات تكنولوجية ضمن ركائز إستراتيجية الحكومة المصرية من أجل خلق فرص جديدة ومختلفة للتعليم وذلك من خلال الجمع بين التعلم الأكاديمي والتدريب الفني، وهو المشروع الرائد الذي يأتي ثمرة للتعاون بين الحكومتين المصرية متمثلة في صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والحكومة الألمانية، والمتوقع له أن يسهم بشكل كبير في حل مشكلة نقص فرص العمل ومواجهة تطور سوق العمل واحتياجاته المتزايدة وخاصةً في المجالات التكنولوجية بمختلف فروعها.

وفي السياق ذاته، أشادت مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط، بالتطور الواضح والملحوظ للمجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط منذ إنشائه وحتى الآن، حيث يعد هذا المشرع المصري الألماني نواة للتقدم الصناعي في صعيد مصر، وذلك بفضل دعم صندوق تطوير التعليم برئاسة الوزراء وبفضل جهود القائمين عليه.

وأضافت نائب رئيس جامعة أسيوط، خلال كلمتها بالاحتفالية، أنَّ هذا التطور قد أثمر عن افتتاح الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا لتصبح امتدادا لأنشطة المجمع، ومن المتوقع لها أن تكون من الكليات الصناعية الرائدة التي سيتخرج منها مستقبلا أجيال من الخريجين المتميزين ذوو المهارات الفنية والصناعية والتكنولوجية المتفردة على مستوى الصعيد.

وخلال كلمته، أشاد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، بجهود الدولة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجات تلك المنظومة بسوق العمل داخلياً وخارجياً، موضحاً أنَّ هذا التطوير ضرورة استراتيجية لتحقيق نهضة وتقدم المشروعات القومية ودفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف نائب محافظ أسيوط، أنَّه من هذا المنطلق يثمن دور المجمع التكنولوجي المتكامل بأسيوط في تخريج العمالة المدربة المؤهلة للعمل الصناعي، فضلاً عن دوره في إمداد سوق العمل بالفنيين والتكنولوجيين المهرة.

2 مليون طالب بالتعليم الفني بحاجة إلى التدريب العملي

فيما أكّد المهندس علي حمزة نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، أنَّ هناك أكثر من 2 مليون طالب بالتعليم الفني بحاجة إلى التدريب العملي والمهني تحت إشراف الأساتذة والكوادر المتخصصة بهدف إعدادهم وتأهيلهم للعمل في كبرى المشروعات والمصانع، مشيراً إلى أنَّ المدرسة التكنولوجية الثانوية بأسيوط تمثل دعماَ قوياَ للمدن الصناعية كما أنَّها تلعب دوراَ هاماَ في خدمة الشباب الخريجين في سوق العمل.

وأشاد بدعم واهتمام القيادة السياسية متمثلة في صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء بالتعليم الفني والمهني لدعم الصناعة والاقتصاد المصري، و دور جامعة أسيوط في إمداد و توفير الأساتذة المتخصصين و تقديم الاستشارات اللازمة في تطوير التعليم الفني والمهني.

من جهته، استعرض أحمد سعد علي مدير المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط، بداية فكرة إنشاء المجمع التكنولوجي بأسيوط، مشيرًا إلى أنَّ المجمع يهدف إلى أن يكون نموذجا رائداَ للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني، والذي بدوره يلبي متطلبات سوق العمل مع توفير الكوادر البشرية المتميزة المؤهلة.

وأضاف أنَّ مكونات المجمع التكنولوجي والذي يضم مدرسة ثانوية تكنولوجية تكون فيها الدراسة لمدة 3 سنوات لتخريج فني مؤهل متوسط، والتي بدأ العمل بها في عام 2017، إضافة إلى مركز التدريب المهني، الذي يقوم بعمل دورات وبرامج تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى لتحقيق احتياجات المؤسسات التعليمية والصناعية.

كما استعرض مدير المجمع التكنولوجي بأسيوط، مكونات الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا، والتي تنقسم إلى مرحلتين هما الكلية التكنولوجية المتوسطة والكلية التكنولوجية المتقدمة، مشيراً إلى أنَّ المجمع يحتوي على 3 أقسام تكنولوجية مختلفة وهي تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا الميكانيكا.

كما شهدت الجلسة، تكريم أوائل الخريجين بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل حيث تم تكريم أوائل خريجي قسم تكنولوجيا الكهرباء، وأوائل خريجي قسم تكنولوجيا الميكانيكا، كما تمّ تكريم الجهات الصناعية المشاركة في التدريب بالمجمع وهي معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، ومهندسي وفنيي شركة المقاولون العرب، ومهندسي وفنيي العاملين بورش الري.