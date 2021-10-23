الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب

نظم الجناح المصري بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ممثلا في الهيئة المصرية العامة للكتاب، أمس حفل استقبال استضافة ممثلى الدول المشاركة بالمعرض، حيث كان في استقبالهم الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهى الدين العساسى.

تفاصيل حفل معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

وأقيم حفل الاستقبال بهدف تحقيق التبادل الثقافي بين مصر والدول المختلفة، والعمل على دعم العلاقات الثقافية بين مصر ودول أفريقيا، وكذلك دول أمريكا اللاتينية، وأيضا بهدف الترويج لحركة الترجمة العكسية حيث تعمل الهيئة المصرية العامة للكتاب على تنفيذ برنامج للترجمة العكسية من اللغات العربية إلى اللغات الأجنبية المختلفة والعكس.

رئيس هيئة الكتاب يلتقى ممثلى اليونان استعدادا لمعرض القاهرة

كما استقبل الدكتور هيثم الحاج علي، الجانب اليوناني لتنسيق مشاركة اليونان كضيف شرف لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 53 والمقرر إقامتها في 26 يناير 2022.

وقد حضر الحفل ممثلو عدة دول منها الأرجنتين، وأسبانيا، واليونان، والدول العربية المشاركة، ومن الدول الأفريقية رواندا، وغانا ونيجيريا، ومن الدول المهتمة ببرنامج الترجمة العكسية إيطاليا، وبولندا، وايرلندا.

مشاركة هيئة الكتاب في معرض فرانكفورت

ويضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بالمعرض أحدث إصدارات الهيئة ومنها أعمال عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، أعمال الشاعر صلاح عبد الصبور، وأعمال عبد الرحمن الشرقاوي، وأعمال الشاعر سيد حجاب، والشاعر عبد الرحمن الأبنودى.

وأعمال الكاتب الكبير جمال الغيطانى، وموسوعة ثروت عكاشة فنون عصر النهضة، ملكات مصر، وصناعة الفيلم للمخرج علي بدر خان 3 أجزاء، وموسوعة تاريخ السينما لأحمد الحضري وكذلك كلاسيكيات الأدب العربى المترجمة، وغيرها، بالإضافة إلى كتب الأطفال، ومن السلاسل التي تصدرها هيئة الكتاب «سلسلة ما» التي تخاطب الشباب بأقلام كبار الكتاب المتخصصين فى المجالات العلمية والأدبية المختلفة.