مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثي سير بسوهاج

لقي عامل مصرعه، وأصيب سائق في انقلاب سيارة ملاكي على طريق بيت علام دائرة مركز جرجا، جنوب سوهاج، تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى جرجا العام، كما شهدت مدينة دار السلام تصادم بين سيارتين ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى دار السلام المركزي.

مصرع عامل وإصابة سائق في انقلاب سيارة بقرية بيت علام

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول كل من «إيهاب. ع. م» 23 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز «جثة هامدة»، و«علاء. ج. ا» 32 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية إلى مستشفى جرجا العام، مصاب بكسر بالكتف الأيمن واشتباه كسر بالفقرات وغيبوبة وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

بسؤال نجل عمومة المتوفي «حمدون. ع. م» 37 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء استقلال الأول سيارة قيادة المصاب الثاني بطريق بيت علام، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر؛ مما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق ووفاة الأول وإصابة الثاني، ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بدار السلام

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام، بلاغًا بحدوث مصادمة بالطريق الزراعي الشرقي، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة «ملاكي» قيادة «فتحي. ا» 52 سنة، موظف بالسياحة بالبحر الأحمر، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة سوزوكي قيادة «فرغلي. ع. س» 37 سنة، سائق ويقيم بناحية دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق الأيسر، وقائد السيارة الثانية باشتباه كسر بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم، و«خالد. ر» 50 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسرى، ونجلة الأول «فاتن. ف. ا» 21 سنة، طالبة وتقيم البحر الأحمر، باشتباه كسر بالساق والذراع الأيسر.