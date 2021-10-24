مجدي عبدالغني يكشف مخطط الأهلي لضم محمد صبحي

كشف مجدي عبدالغني، خلال تقديمه برنامج ملعب «البلدوزر» عبر قناة «الشمس»، عن مخطط مسؤولي النادي الأهلي في الوقت الحالي، لخطف محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك المعار لصفوف فاركو لمدة موسم، مع بند أحقية الشراء لصالح النادي الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز.

وأوضح «عبدالغني»، أنّ الأهلي أتمّ اتفاقا شفهيا مع صبحي، على ضمّه عن طريق نادي فاركو، بحيث يتولى الأخير تفعيل بند شراء الحارس من الزمالك، ويستمر موسما آخر مع فاركو قبل أن ينتقل للنادي الأهلىي.

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