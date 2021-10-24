شباب مطروح يصطادون 4 صقور شاهين بقيمة 2 مليون جنيه في موسم الصيد البري

تمكن صيادان من مركز ومدينة «الضبعة» من صيد الصقر الشاهين والذي يعتبر من أغلى طيور الصيد الجارحة قيمة حيث يصل ثمنه إلى قرابة نصف مليون جنيه، ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق موسم صيد الطيور الجارحة وخلال رحلة لصيد الطيور الحرة في عمق صحراء مصر الغربية.

تفاصيل صيد الصقر الشاهين في صحراء مطروح

وفيما عمت مظاهر الفرحة بصيد الشاهين بين الصيادين وأصدقائهم لدى عودتهم إلى منزلهم في قرية «حسنبك» بالضبعة، حيث تناولوا معاً وجبة العشاء، قال القناص جمعه عبدالله بو القريعي من قبائل «الجميعات» في الضبعة، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «قمنا باصطياد طير الشاهين في جنوب الضبعة أمام منطقة حسنبك، وهو فرخ شاهين يبلغ من العمر حوالى عام، وكان بصحبتي القناص هلال حمدان بن الجربه، ونجحنا في قنصه معا».

وأضاف: «وصلتنا عروض لبيعه من التجار وننتظر أعلى سعر كي نوافق على بيع صقر الشاهين الذي تتراوح قيمته ما بين 200 ألف و500 ألف جنيه كتقدير مبدئي»، موضحا أن سعر الطير يحدده بناء على عمره وحجمه ولونه.

الصقر الشاهين الرابع بموسم الصيد في مطروح

ويعد هذا الصيد هو الرابع من نوعه والذي تمكن الصيادون من قنصه في صحراء محافظة مطروح هذا الموسم، في مناطق حسنبك جنوب الضبعة، وزاوية العوامة، في الصحراء، وجنوب العلمين، وجنوب مطروح، وتتراوح قيمة صقور الشاهين الأربعة التي جرى اصطيادها خلال الأيام الأخيرة ما بين 1.5 و2 مليون جنيه.

موسم صيد صقور الشاهين

ويبدأ صيد الطيور الحرة والصقور الشاهين وأنوع أخرى من الطيور الجارحة، مثل الكراك، في الفترة من أكتوبر وحتى شهر ديسمبر من كل عام، ويجرى الصيد في عمق الصحراء جنوب مدن وقرى مطروح في صحراء مصر الغربية، بواسطة قناصين هواة للصيد، عاشقين له.

ويدرب بعض الصيادين الصقور ويقتنوها بغرض الصيد بها للطيور التى تؤكل ولا يجرى صيدها إلا عن طريق الشاهين والصقور بأنواعها مثل الكروان، والحبارى.

ويقوم معظم الصيادين ببيع الصقور إلى تجار يعملون لصالح أمراء وملوك في دول الخليج لعلمهم بأنهم يحرصون على اقتنائها ويقدرون قيمتها، خاصة وأنها تعد من تراث البادية بين القبائل العربية وأشهر الهوايات بين أبناء القبائل حيث إنها هواية متوارثة عن الآباء والأجداد.