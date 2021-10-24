معلومات عن «المنزل المرعب» لـ فريدي كروجر.. معروض للبيع

على الرغم من الشخصية الخيالية المرعبة التي قدمها «فريدي كروجر»، من خلال فيلم «Nightmare on Elm Street»، لكن منزله اشتهر عن طريق أحداث هذا الفيلم الذي عُرض لأول مرة في عام 1984.

ووفقًا لما جاء في صحيفة «نيويورك تايمز»، إن منزل الشخصية الشهيرة «فريدي كروجر»، الذي عُرف من خلال فيلم «Nightmare on Elm Street»، أصبح معروضًا للبيع الآن مقابل 3.25 مليون دولار.

منزل شهير ولكن الجميع خائف منه

وأشارت الصحيفة، إلى أن منزل «فريدي كروجر»، تم تصميمه على الطريقة الهولندية، إذ يتكون من ثلاثة غرف نوم، وثلاثة حمامات أيضًا، وعلى الرغم من شكله الجميل، الذي يتميز به، خاصةً بسبب أرضياته التي بُنيت من خشب اجوز الهند، كما يوجد به مسبح خاص، والعديد من الأشجار، إلا أنه لا يزال مشتهرًا بالمنزل المرعب، وذلك يرجع إلى ارتباطه بأذهان الجماهير بفيلم الرعب «Nightmare on Elm Street».

منزل فيلم «Nightmare on Elm Street» ما زال يحتفظ بهيئته

تم بناء المنزل في عام 1919، ولا يزال يحتفظ بهيئته التي ظهر بها في فيلم «Nightmare on Elm Street»، حتى الآن، ولكن جُرى عليه بعض التعديلات الصغيرة، مثل: طلاء الباب الأحمر الذي ظهر في فيلم «Nightmare on Elm Street»، لـ فريدي كروجر، باللون الأسود.

عُرض المنزل الشهير لفيلم «Nightmare on Elm Street»، للبيع لأول مرة، في عام 2013، حيث قامت بشرائه المخرجة لورين سكافاريا، ليتم عرضه ثاني مره في عام 2021.

قصة فيلم «Nightmare on Elm Street» الشهير

فيلم «Nightmare on Elm Street»، من تأليف وإخراج ويس كرافن، واشترك في هذا العمل العديد من النجوم، من بينهم: جون سكسون، أماندا ويس، جوني ديب، روبرت إنجلند، وغيرهم من الفنانين، كما تدور قصته في إطار الرعب، والتشويق، حول مجموعة من الأصدقاء الذين يتم تعذيبهم على يد القاتل الذي يدعى «فريدي كروجر».