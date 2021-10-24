ضبط سائق سرق سيدة بالإكراه في القاهرة.. «ثبتها بمطوة»

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، بحوزته سلاح ناري؛ لقيامه بسرقة سيدة بالإكراه.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من «إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم»، بأنها حال سيرها استقلت سيارة أجرة «ميكروباص»؛ لتوصيلها لمحل سكنها.

سرقة خاتم ذهب وحقيبة يد

وأضاف المُبلغة، أنه أثناء السير بالقرب من منطقة سكنها بدائرة القسم، فوجئت بقيام قائد السيارة بالتوقف بجانب الطريق وتهديدها بسلاح أبيض «مطواه»، واستولى منها على «خاتم ذهب كانت ترتديه، وحقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى»، وعقب ذلك قام بإجبارها على الترجل من السيارة، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة «سائق - مقيم بدائرة قسم البساتين ـ له معلومات جنائية».

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزته «فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- سلاح أبيض (مطواه) المستخدم في ارتكاب الواقعة».

اعتراف المتهم

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه، وأضاف أنه قام بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالسرقة.