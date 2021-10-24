اتهام شاب بهتك عرض خطيبته السابقة بالدقهلية.. «هطلعك يا ميرنا تريند»

توعد شاب بالمنصورة خطيبته السابقة بمحافظة الدقهلية بالانتقام منها حال عدم المواقفة على العودة إليه، وأرسل إليها رسالة تهديد عبر تطبيق «واتس آب»، مهددا: «ارجعي لعقلك عشان أنا حالف هطلعك يا ميرنا تريند واحنا مع بعض عريس وعروسة».

وبالفعل نفذ الشاب تهديده ودخل إلي بيت خطيبته السابقة، وتعدى عليها جنسيا، بأن جذبها عنوة نحوه ولامس أجزاء عفتها، وتمكن من الهروب، وبعد تحقيقات النيابة العامة أمر المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بإحالة الشاب إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بهتك عرض خطيبته السابقة، وتهديدها وانتهاك حرمة حياتها الخاصة.

إحالة المتهم لجنايات المنصورة

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم «محمد ا. م.» هارب، إلى محكمة جنايات المنصورة لاتهامه بأنه يوم 24 يوليو الماضي بدائرة قسم شرطة أول المنصورة هتك عرض خطيبته السابقة المجني عليها «ميرنا ع.» بالقوة، بأن دخل إلى مسكنها وجذبها عنوة نحوه ولامس أجزاء عفتها، كما هددها كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف، وهي الصور المتحصل عليها إبان خطبتهما، وكان ذلك مصحوبا بطلب إذعانها له للرجوع عن فسخ خطبتها منه.

ووجهت النيابة العامة للشاب أيضا اتهام بانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها، بأن أرسل لها العديد من الرسائل الإلكترونية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب» دون موافقتها، وعلى نحو ينتهك خصوصيتها، وبدون رضاها، وإنشاء حساب إلكتروني عبر تطبيق التواصل الاجتماعي لاستخدامه في ارتكاب الجريمة.

المجني عليها تتهم الشاب بهتك عرضها

وقالت «ميرنا ع.» 22 سنة، في تحقيقات النيابة العامة، إنها فوجئت بخطيبها السابق يدخل إلى مسكنها وتعدى عليها جنسيا، بأن جذبها عنوة نحوه ولامس أجزاء عفتها، وأن المتهم أرسل إليها عدة رسائل إلكترونية لها عبر تطبيق «واتس آب»، تتضمن عبارات تهديد لها مصحوبة بطلب إثناءها عن فسخ الخطوبة والإذعان لأمره.

وأكدت «ر. م.» ربة منزل، أنها سمعت استغاثة المجني عليها، وباستبيانها الأمر أبصرت المتهم إبان هروبه من مكان الواقعة، وأعزت قصد المتهم إلي هتك عرضها.

تقرير الإدارة الفنية عن رسائل «واتس آب»

وجاء في تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بمنطقة شرق الدلتا، أن المتهم أرسل رسالة إلى تليفون خطيبته السابقة فيها عبر تطبيق «واتس آب»، جاء فيها: «ارجعي لعقلك ارجعي لدماغك، عشان أنا حالف أقسم بربي وديني هطلعك يا ميرنا تريند واحنا مع بعض عريس وعروسة، والله العظيم هاطلعك تريند خلال 48 ساعة، كدا كدا مش باقي علي حاجة...».