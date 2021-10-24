ضبط موظف بمكتب تأمينات زور استمارات وأضرّ بالمال العام

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ موظفا بأحد مكاتب التأمينات بالقاهرة، استغل موقعه الوظيفي وطبيعة عمله، كونه مناط له المراجعة على استمارات التأمينات الاجتماعية الخاصة بالتأمين على العاملين الملحقين حديثا للعمل بالمنشآت المختلفة وإعتمادها.

الإضرار بالمال العام

وأوضحت التحريات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، أنّ المتهم زوّر توقيع أصحاب المنشآت على الاستمارات التأمينية الخاصة من الأشخاص، التي تفيد بعملهم في تلك المنشآت حتى يتمكنوا من صرف معاش تأميني على خلاف الحقيقة، مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

تزوير 22 استمارة تأمينية

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أحد المجني عليهم، وأيد ما سبق من معلومات، وأضاف بأنّ المتهم زوّر توقيعه على استمارات تأمينية لـ22 شخصا، تفيد بعملهم في الشركة ملكة خلافا للحقيقة، وتمكينهم من صرف معاش تأميني دون وجه حق.

وبتقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.