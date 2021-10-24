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محمود مسلم

تعيين 769 شابًا وصرف منح زواج ومولود جديد ورعاية صحية بـ211 ألف جنيه

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الوطن
02:53 م | الأحد 24 أكتوبر 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين 769 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من قبل مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2507 شابًا، وتوفير 461 فرصة عمل.

وقال سعفان، إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني بتقييم 11 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، واستخرجت 1163 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

صرف منح مختلفة بقيمة 211 ألف جنيه

ومن جانبه قال وليد الإمام  مدير مديرية القوى العاملة في المنيا، في تقريره الشهري للوزير، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر سبتمبر الماضي بالتفتيش على 480 منشأة، فضلًا عن القيام بـ11 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 154 محضر سلامة وصحة مهنية و11 حالة غلق إداري و17  ندوة توعية (إعرف واحمي نفسك)، بالإضافة إلى بحث 69 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وصرفت المديرية، مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، 42 منحة مولود جديد بإجمالي 86 ألف جنيه، و14 منحة زواج بـ42 ألف جنيه، و6 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 12 ألف جنيه، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية «علاج، وعمليات جراحية صغرى» لـ 16 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 39 ألفاً و 71 جنيها.

وفيى مجال التفتيش العمالي، أوضح مدير المديرية، أنه فتش على 929 منشأة دوري وحملات يعمل بها 2535 عاملاً، وأسفر عن تحرير 125 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 11 ندوة توعية للعمال،  كما تلقت المديرية 18 شكوى عمالية، تم إحالة 9 شكاوى منها للقضاء، و 9 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة  والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 220 منشأة. 

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