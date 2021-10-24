هالة زايد: نرحب بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في الأبحاث السريرية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنَّ «مصر تفتح أبوابها لمزيد من الشراكات، ليس فقط بشأن كورونا، بل لكل أنواع اللقاحات والأدوية، وكذلك مشاركة الاتحاد الأوروبي والشركات المطوّرة للقاحات في الأبحاث الإكلينيكية والسريرية، ونرحب بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي فيما يخص الأبحاث السريرية والإكلينيكية»، مشيرة إلى امتلاك مصر لمصنع كبير في السادس من أكتوبر «فاكسيرا».

زايد تشكر المفوض الأوروبي على منحة الشريحة الثالثة

ووجهت زايد، الشكر لمفوض الاتحاد الأوروبي للجوار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم، على منحة الاتحاد الأوروبي «الشريحة الثالثة»، وخاصة توجيهه بسرعة حصول مصر على المنحة الخاصة بدعم النظام الصحي.

ناقشت مع المفوض الأوروبي توحيد شهادة كورونا

ونوهت وزيرة الصحة، إلى أنَّها ناقشت مع المفوض توحيد شهادة كورونا التي تمكن المصريين من دخول دول الاتحاد الأوروبي بسهولة أكبر، والأمر نفسه للسائحين القادمين من الاتحاد الأوروبي لمصر، متابعة «سأتابع الأمر بنفسي في هذا الأمر لعودة السياحة لمصر وسهولة الحركة بين مصر وكل دول الاتحاد الأوروبي».