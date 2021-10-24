مصرع 10 وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالعاصمة الإدارية

لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 4 آخرين، إثر تصادم سيارة ميكروباص تقل عمالا، وأخرى نقل ثقيل، على أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نقل المصابين للمستشفى وأوناش لرفع آثار الحادث

وسارعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى هناك، ودفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع آثار الحادث، وحررت محضرا بالواقعة.

نقل جثث المتوفين إلى المشرحة

وأخطرت جهات التحقيق، التي انتقلت إلى مكان الحادث، وأمرت بنقل جثث المتوفيين إلى مشرحة المستشفى، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية التي جرت حول الحادث، عن أنّ تصادما وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى تتبع إحدى شركات المقاولات وتجر مقطورة، ما أسفر عن مصرع 10 وإصابة 4 آخرين، وجرى فرض كردون أمني حول مكان الحادث، ولا تزال التحقيقات مستمرة.