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محمود مسلم

ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

الوطن
03:51 م | الأحد 24 أكتوبر 2021
حملة مرورية

حملة مرورية

تواصل وزارة الداخلية تكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حملات مرورية لتحقيق الانضباط

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5 آلاف و489 مخالفة مرورية متنوعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

 

 

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