كيف تتفادى الاختناقات بسبب بخار السخانات مع بدء الشتاء؟

حوادث الاختناق أثناء الاستحمام بالسخانات نتيجة البخار الكثيف، من الأمور المأساوية التي تحدث أحيانا، خاصة مع دخول فصل الشتاء واحتياج أفراد الأسرة للاستحمام بشكل كبير أو استخدام المياة الساخنة لغسيل الأواني المنزلية، وفيما يلي طرق تجنب هذه الحوادث..

تأمين السخان أثناء الاستحمام والصيانة للأسلاك الكهربائية وبعدها عن المياه

كشف مصدر مسؤول في السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للكهرباء أنه يجب التأكد من مصدر تصنيع السخان عند الشراء، وأنه مؤمَّن في صناعته طبقا للمعايير الدولية ومعتمد من الجهات المسؤولة في وزارة الصناعة، فضلا عن وجود شهادة الضمان الخاصة به، لافتا إلى أنه عند تركيب السخان يجب أن يكون عن طريق شركة الغاز، أما في حالة السخان الكهربائي يجب التأكد من كونه مؤمَّنا أثناء الاستحمام والصيانة للأسلاك الكهربائية وابتعادها عن المياه وذلك عن طريق «فني كهربائي».

يجب عزل السخان تمامًا عن المياه

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أنه يجب عزل السخان تمامًا عن المياه، لافتا إلى أن ملوحة المياه تؤدي إلى تآكل للمعدن الخارجي للأسطوانة الخاصة بالسخان فيحدث تلامس بين السلك الداخلي والمياه ولا بد من الالتزام بالاستخدام الآمن حتى لا يحدث ضغط بخاري داخل السخان وتسرب البخار خارجه، ما يؤدي لانفجاره.

وأشار إلى ضرورة عدم رفع مؤشر الحرارة إلى النهاية عند ضبط السخان لأنه يتسبب في غليان المياه بسرعة ويصاحبها بخار كثيف، ما يؤدي إلى الاختناق، مؤكدا أنه ضبط الحرارة عند 60% على أقصى تقدير.

طبيب يوضح الأعراض الجانبية لبخار السخانات

ومن جانبه، قال الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، إن هناك العديد من الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان بسبب استنشاق بخار الماء لفترة طويلة، فالأمر ليس مقتصرا فقط على الاختناق وحده ولكنه له تأثيرات سيئة أخرى على باقي أجزاء الجسم.

تأثيره على العين

أثناء استنشاق بخار الماء سوف يسبب العديد من المشكلات المتعلقة بالعين، عن طريق تقليل إمداد عضلات العين بالدم وتتسبب في حدوث مشكلات كبيرة في البصر في المستقبل، ويمكن أن يتسبب استنشاق ذلك البخار في تورم العين واحمرارها وجفافها واستمرار احمرار العين.

خلايا الأنف والحنجرة

يعتبر استنشاق البخار المستمر يضر بخلايا الأنف والحلق ومن ثم يتسبب في تلف الأعضاء وتسبب بعض المشاكل في الجيوب الأنفية.

الجلد

قد يتسبب استشاق بخار الماء إلى جعل بشرة الوجه والرقبة جافة، بجانب الالتهابات الجلدية الفطرية أو البكتيرية، وتعرض جلد الوجه والرقبة لاستنشاق البخار المستمر يمكن أن يتسبب في إصابة الحروق.

الخلايا العصبية

يؤدي البخار المستمر إلى إتلاف نسيج خلايا الأنف والحنجرة وتلف الخلايا العصبية، يسبب ضعف وظائف الخلايا، كما أنه يقلل من إمداد الخلية بالدم، ما يزيد من إتلاف كيمياء الخلية.