«الشبكة مش شغالة».. إزاي تتصرف لو منطقتك تعاني من ضعف الاتصالات؟

أحيانًا يواجه أغلب مستخدمي الهواتف الذكية ضعف شبكة الهاتف أو فقدانها بشكل كامل، ما يؤثر سلبًا على الاتصالات الواردة أو الصادرة أو استخدام بيانات الهاتف، إذ يمكن أن يرجع ذلك إلى عدد من الأسباب سواء بسبب الهاتف نفسه أو من شركة الاتصالات التابع لها الشبكة.

وتعد أولى خطوات حل مشكلة ضعف أو فقدان شبكة الاتصالات في منطقتك، الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بشركة الاتصالات الخاصة بك، من خلال الاتصال بأرقام التليفون الأرضي أو المحمول الخاصة بمشغل المحمول التابع له.

أما في حال لم تحل مشكلتك بشكل نهائي مع مقدم الخدمة، يمكنك رفع الشكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وسيبحثها ويعمل على حلها، ولضمان بحث شكاوى المستخدمين بطريقة فعالة وسريعة، يتوجب على المستخدم توفير معلومات مفصلة تشمل:

- اسم الشاكي وعنوانه وأرقام التليفونات التي يمكن الوصول له عليها، وكذلك البريد الإلكتروني إن وجد.

- إدخال رقم البطاقة إذا كانت شكواك بخصوص محفظة الأموال، أو إنكار ملكية الخط.

- تفاصيل عن الشكوى تشمل اسم المشغل، أو مقدم الخدمة وتفاصيل عن الجهة التي تقدم فيها بشكوى لدى المشغل، ورقم الشكوى الذي حصل عليها من المشغل.

- في حالة رفض المشغل تسجيل شكواكم، يجب الاتصال بـ155 وتوضيح تاريخ ووقت المكالمة التي تمت مع خدمة العملاء.

طرق التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

- الاتصال على مركز تلقي الشكاوى: 155.

- التواصل عن طريق الواتساب عن طريق الأرقام الآتية: 01015515155 - 01111115150 - 01202155155.

- مراسلة الجهاز عبر البريد الإلكتروني: complaints@tra.gov.eg.

- تقديم نموذج شكوى عبر الموقع الإلكتروني: complaints.tra.gov.eg.

وعند تقديم الشكوى الخاصة بك عبر الموقع الإلكتروني برجاء التأكد من الآتي قبل تسجيل الشكوى:

- أن يكون الرقم المشكو منه مملوك الشاكي بالفعل، وفي حالة تسجيل شكوى للغير يجب أن يكون الشاكي مفوض كتابيا بذلك، وفي حالة ثبوت أنّ الشاكي غير مالك للخط المشكو منه لن تستكمل فحص الشكوى.

- أن يكون المستخدم قد شكى للمشغل المعني، ولم يتلق ردا، أو كان الرد غير مرضي بالنسبة له.

- التأكد من مرور 48 ساعة على تسجيل الشكوى لدى المشغل، قبل تسجيل الشكوى لدينا.

- في حالة أن تكون الشكوى بخصوص حسابات شركات، يجب أن يكون الشاكي المفوض الرسمي للحساب.

قواعد تلقي وتناول الشكاوى

- في حالة الشكاوى المكتوبة يقوم المركز بتأكيد استلامه للشكوى خلال ثلاثة أيام من استلامها.

- يقوم المركز بإرسال الشكوى إلى المشغل أو مقدم الخدمة المشكو منه طالبًا منه شرح مفصل وسريع لسبب الشكوى وما قام المشغل باتخاذه من إجراءات لحلها.

- يعمل مركز الاتصال على الوصول لحل لشكاوى المستخدمين في مدة أقصاها 10 أيام بالنسبة للشكاوى الفنية كالأعطال ومستوى الخدمة وكذلك شكاوى الفواتير وطرق المحاسبة على الخدمة.

- أما بالنسبة للشكاوي التي تتطلب نزول فرق فنية لإجراء قياسات أو ما شابه (بالأخص الشكاوي الواردة من ضعف تغطية شبكات المحمول أو طلبات قياس محطات المحمول للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية والبيئية) فإنّ المركز يلتزم بحلها خلال مدة أقصاها 21 يومًا.

- في حالة عدم رضاء المستخدم عن الحل الذي تم الوصول إليه مع المشغل أو مقدم الخدمة يحق للمستخدم توجيه خطاب متضمنًا شكواه إلى الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإعادة النظر في الشكوى.