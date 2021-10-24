حبس 4 أشخاص متهمين بتزوير ختم النسر في الدقهلية

أمرت نيابة أجا بمحافظة الدقهلية حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بإنشاء ورشة لتزوير أختام النسر الرسمية وضبطت مباحث الأموال العامة ومباحث الدقهلية بحوزتهم 95 ختماً مزوراً، ومازالت أجهزة الأمن تتبع جرائم المتهمين وتقوم بفحص علاقاتهم وتعاملاتهم.

القبض على المتهمين

وتمكنت مكافحة جرائم الأموال العامة بمباحث الدقهلية من ضبط أكبر مصنع بمركز أجا لتزوير أختام النسر الرسمية للهيئات الرسمية، والوزارات، حيث جرى ضبط 95 ختما رسميا للجمهورية - ختم النسر - لتزوير أوراق وقرارات توظيف وتعيين، ونقل، وقرارات رسمية.

تزييف أوراق رسمية والنصب على المواطنين

وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بحصول أحد المتهمين على موافقات رسمية ممهورة بختم النسر وتبين أنها مزيفة بعد ذلك، فبدأوا بالتعاون مع مباحث الدقهلية، في تتبع هذه الموافقات حتى نجحت في القبض على 4 متهمين في هذه القضية أنشأوا ورشة بمركز أجا التابع لمحافظة الدقهلية، وتخصصوا في صناعة أختام النسر لجهات عدة والتي استخدمتها تشكيلات عصابية في تزييف أوراق رسمية والنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية.