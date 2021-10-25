شهادة لازمة للحجز في «تذكرتي».. خطوات استخراج «رقم التحقق» بـ100 جنيه

بدأ عشاق الساحرة المستديرة في حجز تذاكر حضور مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2021-2022، المقرر انطلاقها اليوم الاثنين، بإقامة 3 مباريات؛ إذ يلتقي البنك الأهلي مع طلائع الجيش، وسموحة مع الاتحاد السكندري، وفيوتشر مع نادي فاركو.

شروط حجز تذاكر مباريات الدوري المصري

ويشترط لحجز تذاكر المباريات عبر موقع تذكرتي، أن تكون حاصلًا على جرعتي لقاح كورونا، وسيكون بأسبقية الحجز على الموقع الإلكتروني، ولن يتم السماح لأي مشجع بالدخول للمدرج إلا عن طريق الـ «Fan Id».

ومن متطلبات التسجيل على موقع «تذكرتي» للحصول على تذاكر مباريات الدوري المصري، أن يقوم المشجع بتحديث ملف التعريف الخاص به على الموقع، وذلك من خلال إدخال رقم التسجيل الخاص به في منظومة وزارة الصحة، وإدخال رمز التحقق، والذي يظهر في الجزء السفلي من شهادة التطعيم الخاصة بك.

وللحصول على رقم التحقق، يجب على المشجع والراغب في حضور المباراة، أن يقوم باستخراج الشهادة الإلكترونية أو ما تعرف بشهادة الـ «QR Code».

كيفية الحصول على رقم التحقق للحجز في تذكرتي

ويمكنك الحصول على شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا معتمدة بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين، من إحدى مكاتب الصحة ببطاقة الرقم القومي، بشرط الحصول على جرعتي اللقاح، وتحمل هذه الشهادة رقم التحقق «PIN Code» في أسفلها، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

ويمكن استلام تذاكر مباريات الدوري المصرية وبطاقة المشجع طوال أيام الأسبوع من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا إلى الساعة 10 مساءً، من فروع WE على النحو التالي:

القاهرة

- مصر الجديدة: مول زمردة - نادي دار الإشارة الماظة.

- مدينة نصر: سنترال مدينة نصر 1 شارع الطيران، بجوار فندق سونستا.

- التجمع الخامس: مول كونكورد - جنوب شارع التسعين.

- شبرا: شارع شبرا أمام جامع الخازندارة.

- المهندسين: شارع أحمد عرابي بجوار عمر أفندي المهندسين.

- 6 أكتوبر: محل رقم B053 مول مصر 6 أكتوبر.

الإسكندرية

- سان ستيفانو مول سان ستيفنو.

- 15 شارع أدمون فيرمون سموحة، سموحة.

الإسماعيلية

- شارع السلطان حسين الإسماعيلية.

بورسعيد

- تقاطع شارعي محمد غندر ورأفت جبر بورسعيد.

الغربية

- بنزايون بجوار محطة القطار - المحلة - شارع طلعت حرب المحلة.

الغردقة

- شارع الكورنيش - سيتي سنتر الغردقة محل 35 و36 الطابق الأرضي.