انتشال 11 جثة ماتوا غرقا خلال شهر.. بينهم مسن ورضيع

عثر عدد من أهالي قرية سلامون القماش، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها غارقة في مياه ترعة البحر الصغير المارة أمام القرية، وتبين أنّ الجثة لفتاة تدعى «شروق. ا. س»، 19 عاما، وترتدي ملابسها كاملة وبحوزتها محفظة النقود الخاصة بها، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، ولم تكن تلك الحادثة الأولى للموت غرقا في شهر أكتوبر، بل سبقها العديد من الحوادث، ترصدها «الوطن» في السطور التالية..

انتشال جثتي طفلين من ترعة بحر شبين بالمحلة الكبرى

دفعت الأجهزة الأمنية في الغربية، بقوات الإنقاذ النهري، لانتشال جثة طفل يدعى «م. ن»، غرق في مياه ترعة بحر شبين بنطاق كوبري الرباط بعدما سقط من فوق الكوبري خلال لهوه مع زملائه، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الغربية، في انتشال جثة طفل في العقد الثاني من عمره غرق حال استحمامه في مياه بحر شبين «كوبري الرباط» بمنطقة الشعبية، التابعة لدائرة المحلة الكبرى، وتبينّ أنّ الطفل يدعى «نادر كرم السعيد» 13 عاما، وأنّه كان يستحم لكن جرفه التيار، ونقل إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

انتشال جثة شاب من نهر النيل بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بقرية «هو»، التابعة لمركز نجع حمادي، وتبينّ أنّه يُدعى «أبو الحسن محمد العربي»، 22 عاما، كان يستحم وغرق بسبب عدم إجادته السباحة، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

انتشال جثة مجهولة من نهر النيل بالبحيرة

انتشلت قوات الحماية المدنية بمدينة رشيد، جثة مجهولة الهوية، غرق صاحبها بنهر النيل فرع رشيد بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة، وحُرر محضر بالواقعة لمتابعة التحقيقات.

انتشال جثة شاب من مياه نهر النيل بالدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، جثة شاب مجهول في العقد الثاني من عمره من مياه نهر النيل فرع دمياط، أسفل كوبري طلخا، بعدما ألقى بنفسه من أعلى الكوبري، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وأفاد شهود العيان أنّه تخلص من حياته بإلقاء نفسه في المياه.

انتشال جثة شاب غرق في شواطئ الغردقة

انتشل غطاس بمدينة الغردقة، جثة شاب يدعى «م. م»، غرق بشاطئ فلفلة جنوب الغردقة أثناء السباحة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة.

انتشال جثة مُسن من النيل ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري ببني سويف، جثة مُسن ثمانيني يدعى «مصطفى س. م»، 82 عاما، غرق في مياه نهر النيل، بالقرب من دير العذراء ببياض العرب بمركز بني سويف، ونقلت الجثة إلى مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.

انتشال جثة رضيع عار من ترعة بقنا

انتشل مجموعة من الشباب بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، جثة طفل حديث الولادة عاريا ومجهول الهوية، من مياه ترعة بهجورة، حيث ألقته سيدة في الترعة قبل طلوع الشمس، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، تحت تصرف النيابة العامة.

انتشال جثة غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية

تمكن عدد من فريق «غواصين الخير» بالإسكندرية، من انتشال جثة الطفل يوسف خالد، 14 عاما، بعد أن لقي مصرعه غرقا، بعد نحو 36 ساعة قضاها في المياه عقب تسلله إلى شاطئ النخيل المغلق.

انتشال جثة طفل غرق في ترعة بسوهاج

انتشل أهالي طهطا بسوهاج، جثة طفل يدعى «سفيان. م. ا»، سنتين، من الترعة المجاورة لمنزله، حيث كان يلهو أمام منزل جده لوالده وانزلقت قدمه وسقط في الترعة المجاورة لمنزله، ما أدى إلى غرقه، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام.