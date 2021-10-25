أستاذ مناعة يحذر من خطورة تخزين الأدوية بالثلاجات فترات طويلة

حذر الدكتور محمد أبوعامر، أستاذ المناعة جامعة المنوفية، من تخزين الأدوية في الثلاجات لفترات طويلة، موضحا أنه بعد فتح العبوات الدوائية يحدث اختلاط الدواء بالهواء مما يسبب حدوث تفاعلات وتخمر وفساد للمادة الفعالة، خاصة جميع أدوية الشراب والمضادات الحيوية المخصصة للأطفال.

مدة صلاحية المضادات الحيوية الخاصة بالأطفال أسبوع خارج الثلاجة

وأضاف «أبوعامر»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مدة صلاحية المضادات الحيوية الخاصة بالأطفال، هي أسبوع خارج الثلاجة ومدة تتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين داخل الثلاجة عند درجة 4 مئوية.

ولفت إلى أن الصلاحية الدوائية ثابتة وموضحة ومكتوبة على العلب، وذلك طالما العبوة لم يتم فتحها بعد، إلا أنه بعد فتح العبوات الدوائية تتغير مواعيد الصلاحية ونعد من أول يوم بدء استخدام الدواء، والأقراص والكبسولات التي تأتي معبأة في علب زجاج أو علب بلاستيكية تكون صالحة لـ6 أشهر من تاريخ فتح هذه العلب المشار إليها سابقاَ.

وأشار إلى أن الأقراص الفوارة التي تأتي معبأة في علب تكون صالحة مدة شهر واحد، بعد فتح العلبة مباشرة، وأدوية الشراب مثل أدوية الكحة أو خافض حرارة شراب للأطفال تكون صالحة لمدة 6 أشهر بعد الفتح مباشرة، لكن لو ظهر أي تغيير مثل العكارة أو رائحة غريبة أو تغير لوني يتم وقف استخدام الدواء فورا واستبداله.

وبالنسبة للحقن قال أستاذ المناعة، إن الحقن من نوع البنسلين والأموكسسلين يجب إعطاؤها فور حلها بالماء، أما باقي الأنواع تقريبا تحتاج أن توضع في الثلاجة وتكون صالحة لمدة يومين فقط إذا لم يحدث لها عكارة أو رواسب أو أي تغير لوني، أما مادة الأنسولين للحقن تحت الجلد فتكون صلاحيتها من شهر إلى شهر ونصف الشهر على أقصى تقدير أو عند حدوث تغير لوني داخل محلول الدواء، وبالنسبة لأدوية شراب الحديد والفيتامينات التي تحتوي على الحديد، فإن لونها يتحول إلى البني الغامق في أول أسبوع وتظل صالحة من 3 إلى 4 أسابيع بعد الفتح مباشرة.

القطرات أغلبها يفسد بعد مرور شهر

وأوضح أن القطرات أغلبها يفسد بعد مرور شهر، ولكن بعض أنواع قطرات العين تفسد بين أسبوعين لـ3 أسابيع، والأدوية المعلقة ومكتوب عليها (مغلق) تكون صلاحيتها من 3 إلى 4 أسابيع بعد الفتح، لافتا أن المحاليل التي تستخدم في حفظ العدسات تفسد بعد فتحها مباشره بثلاثة شهور، أما المراهم الجلدية فتكون صالحة لمدة شهر إلى شهرين من تاريخ الفتح، أما مراهم العين فتكون صالحة لمده شهر فقط.