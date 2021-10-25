طلاب الكليات العسكرية يخلدون الذكرى الـ48 لحرب أكتوبر بأجسادهم (صور)

قدم طلاب الكليات العسكرية المختلفة عروضًا رياضية مختلفة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال حفل تخرج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية من الجوية والحربية والبحرية.

الكلية الحربية تحصل على شهادة «إيزو 22001» لجودة سلسلة الغذاء

وحصلت الكلية الحربية هذا العام على شهادة الجودة «إيزو 22001» لجودة سلسلة الغذاء، مما كان له عظيم الأثر في حصول الكلية الحربية على درع الكفاءة البدنية للكليات العسكرية والمعهد الفي للقوات المسلحة.

وجسّد الطلاب بأجسادهم أرقام دفعات الخريجين من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، وشكّل الطلاب بأجسادهم رقم 48 تخليدًا لذكرى نصر أكتوبر المجيد، مع كلمة «تحيا مصر».

الطلاب يستعرضون لياقاتهم البدنية في رياضة الدرجات الهوائية

واستعرض الطلاب لياقاتهم البدنية من خلال عروض الدرجات، ورياضة الدرجات الهوائية التي تمّ استحداثها مؤخرًا داخل الكليات العسكرية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر الكلية الحربية، لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية.

ولاقى الرئيس ترحابًا كبيرًا من أهالي الخريجين، وتصفيقًا حادًا وزغاريد وصور للرئيس تمّ رفعها من أهالي الخريجين تحية للرئيس، بمجرد دخوله ساحة الاحتفال، ولوّح الرئيس عبدالفتاح السيسي بيده من نافذة سيارته ليردّ التحية لأهالي الخريجين.