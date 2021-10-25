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العقيد «أبو ستيت» وأبطال الأولمبياد يشاركون بحفل تخرج الكليات العسكرية (صور)

كتب:

نرمين عفيفي
10:38 ص | الإثنين 25 أكتوبر 2021
الأبطال الرياضيين

الأبطال الرياضيين

شارك في حفل تخرج  دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية، أبطال مصر الحاصلون على الميدليات الأوليمبية والبارلمبية في بطولتي طوكيو 2020، ومعهم ابن القوات المسلحة العقيد مهندس محمد عبده أبوستيت الحاصل على المركز الأول في بطولة العالم في «الكيك بوكس».

يأتي ذلك إيمانًا من القوات المسلحة بأهمية تشجيع الأبطال الرياضيين ليحصدوا المراكز الأولى في البطولات المحلية.

أصحاب الميدليات الأوليمبية والبارلمبية في بطولتي طوكيو 2020 ضمن الحضور

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، فاعليات حفل تخرج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية، وخلال فاعليات الحفل استعرض الطلاب فنون القتال المتلاحم والدفاع عن النفس، ونزل مقاتلي الصاعقة من ارتفاعات مختلفة.

طلاب الشرطة والحربية ينفذون أعمال النزول السريع بالأسلحة الصغيرة

ونفذ مقاتلي طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية بمشاركة القوات الخاصة أعمال النزول السريع باستخدام الأسلحة الصغيرة، وعروض الاشتباك الحر.

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