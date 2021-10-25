3 خطوات لطلب المساعدة الشهرية الضمانية من التضامن.. تعرف عليهم

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة خطوات لطلب المساعدة الضمانية الشهرية، مشيرة إلى أن يشترط للمتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي، ألا يكون يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية شهرية تتمثل فيما يلي:

خطوات الحصول على الخدمة

- طلب الحصول على المساعدة الشهرية

- تقديم المستندات الدالة على حاجة المساعدة.

- في حالة رفض الطلب يمكن لطالب الخدمة الضمانية التقدم بطلب تظلم موضحًا به الأسباب ومرفق بها المستندات الدالة على ذلك.

الجهة المقدمة للخدمة

وأضافت وزارة التضامن، أنه يتم البحث ميدانيا من قبل الوحدة الاجتماعية قبل ربط المساعدة، والتأكد من إقامة المواطن بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي، كما يعرض على اللجنة المختصة لربط المساعدة في حالة استحقاق المواطن.

شروط الحصول على الخدمة

- أن يكون المتقدم مصري أو مصرية.

- السن لا يقل عن 65 سنة «لا يشترط السن للمصابين بعجز والأرامل والمطلقات».

-البنات اللاتي لم يسبق لهن الزواج بشرط ألا يقل السن عن 50 سنة وألا يكن مؤمن عليهن

- عدم وجود دخل ثابت.

المستندات المطلوبة

- صورة البطاقة

- بيان بالموقف التأميني

- المستندات الدالة على الحالة سواء عجز، أم أرملة، أم مطلقة، أم بنات، أم لأيتام

-شهادة ميلاد الأبناء القصر

- إثبات حالة القيد المدرسي الأول والثاني من العام الدراسي.

وأوضحت أن الرسوم جنيه واحد فقط لفتح ملف الأسرة، من مديرية التضامن، مشيرة إلى أن المدة الزمنية شهر من طلب الخدمة حتى تقديم الخدمة.

معايير الاستبعاد من البرنامج

- العمل بالخارج.

- امتلاك نصف فدان فأكثر.

- التحاق الأبناء بالتعليم الخاص بقيمة أكثر من 2000 جنيه.

- أن يكون المتقدم يدفع تأميني أكثر من 600 جنيه.

- امتلاك سيارة من عام 1990 فأكثر.

- امتلاك عقار لغير غرض السكن.

- امتلاك مهن حرة.