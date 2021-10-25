ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في شهرها الثامن بالإسكندرية

تمكن أطباء مستشفي العجمي العام بالإسكندرية، من إجراء ولادة قيصرية لمصابة بفيروس كورونا المستجد، في الشهر الثامن، حيث كانت تعاني من فشل وظائف التنفس من النوع الأول نتيجة الإصابة بالفيروس وغير قادرة على استكمال أشهر الحمل، وتم إخضاعها للفحوص الطبية اللازمة وتم إجراء العملية بنجاح والعناية بالأم والمولود واستقرار حالتهم الصحية.

ولادة قيصرية لمصابة فيروس كورونا في الموجة الرابعة

وقالت إدارة مسشفي العجمي، في بيان لها، اليوم، إنه في ضوء تعليمات وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، تم استقبال المريضة «ر.ع.م»، 27 سنه حامل في الشهر الثامن تعاني من فشل وظائف التنفس من النوع الأول نتيجه الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتم حجز المريضة بوحده العناية المركزة، وإخضاعها لكافة الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعة للوقوف على حالتها.

وأضاف بيان المستشفى، أنه تقرر تحضير الحالة لإجراء عملية ولادة قيصرية بواسطه رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، وعقب اتخاذ القرار جرى تخدير الحالة بواسطه الدكتور هاني مهاب، رئيس قسم التخدير، وأجريت الولادة بنجاح دون حدوث مضاعفات وتم نقل الطفل للحضانة بالمستشفى تحت الملاحظة.

المريضة في وضع مستقر والطفل أيضاً

وأكدت إدارة المستشفى أن المريضة في وضع مستقر والطفل أيضاً، حيث أنها ليست العملية الأولى التي يتم إجرائها داخل المستشفى، حيث تمكن الأطباء منذ الموجة الأولي من فيروس كورونا من إجراء عدد من العمليات الجراحية الطارئة لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.