قافلة بيطرية لجامعة سوهاج بقرية «الشيخ مكرم»

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قوافلها البيطرية المجانية لقرية الشيخ مكرم بمركز سوهاج، وفحصت القافلة 330 حالة من الحيوانات ما بين أبقار و جاموس وأغنام وماعز ودواب وجمال، وقدمت العلاج لها، فضلا عن فحص 43 حالة طيور وأرانب.

تنفيذ القوافل المجانية لتحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، في بيان صحفي، أن الكلية تحرص باستمرار على تنفيذ هذه القوافل المجانية، التي لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة بنطاقها الإقليمي، لافتاً إلى أن القرية من القرى التي تم اختيارها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً.

وأوضح الدكتور بهاء الدين علي القائم بأعمال عميد الكلية، أنه خلال القافلة تم علاج وفحص عدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت للتدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية، مشيرًا إلى أن معهد بحوث صحة الحيوان بسوهاج متمثلاً في الدكتور حماد زغلول مدير المعهد شارك في القافلة.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضاً دور هام في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.