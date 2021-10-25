خريجو الكليات العسكرية يشكلون كلمة «قوة الردع» بأجسادهم أمام الرئيس

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية، حيث شهد الحفل استعراض أرقى مستويات التدريب على استخدام السلاح، وشكّل الطلاب بأجسادهم كلمة «قوة الردع».

استعراض الأسلحة والمعدات التي يتدرب عليها طلاب الكليات والمعاهد العسكرية

وخلال فعاليات الحفل، جرى استعراض بعض الأسلحة والمعدات التي يتدرب عليها طلاب الكليات والمعاهد العسكرية، ومنها المركبة «YPR»، ومجموعة من المقاتلات من الجيل الرابع والرابع المتقدم.

وعرض تشكيل من طائرات الهليكوبتر الهجومي من الطرازات المختلفة، كما جرى استعراض معدات من هيئة الامداد والتمويل، ومعدات البحرية، واستعراض معدات النظام الصاروخي «بوم- إم 2» ذاتي الحركة، والعربة المدرعة «شربا» وعربة مكافحة الإرهاب طراز مرسديس، وعربة الاقتحام «فورد 550»، ومعدات الطيران الشراعي من الدلتا والخفاش الطائر، يليها ناقلة معدات القفز الحر والإسقاط الثقيل.

الخريجات يشاركن لأول مرة في الكورال العسكري أمام الرئيس

وقدّمت فرق الموسيقى العسكرية، معزوفات مختلفة أمام الرئيس، كما جرى تقديم بعض الأغاني الوطنية المختلفة، وشاركت الخريجات لأول مرة في الكورال العسكري الذي قدّم أغنيات وطنية أمام الرئيس.