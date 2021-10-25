ضبط 1500 مخالفة دواء وغلق مستشفى دون ترخيص بأبوحماد

شنت إدارة التفتيش الصيدلي، وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في الشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بأبوحماد، حملة للتفتيش علي المنشآت الطبية بمركز ومدينة أبوحماد.

تكثيف الحملات علي المنشآت الطبية غير الحكومية

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات علي المنشآت الطبية غير الحكومية بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط مستشفى دون ترخيص

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مستشفى بمدينة أبوحماد تعمل دون ترخيص، وتم ضبط مخالفات دوائية بواقع 1530 عبوة دواء ومستلزمات طبية مخالفة مجهولة المصدر دون فواتير، وتم تشميع غرفة العمليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، كما تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة جنح لسنه 2021 بمركز شرطة أبوحماد، وجاري استصدار قرار من السلطة المختصة لغلق المستشفى غير المرخص.

استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة بجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي، ومدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة، والمشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.