نزيف الأسفلت مستمر على طريق «القاهرة - الفيوم».. 14 مصابا خلال 3 أيام

حوادث لا تنتهي بطريق «القاهرة - الفيوم»، جعلت نزيف الأسفلت عرضا مستمرا، بسبب السرعة الزائدة على الطريق نظراً لكونه طريقاً سريعاً، حيث تشهد المحافظة إصابات ووفيات بالجملة بشكل يومي، كان آخرها إصابة 14 شخصاً خلال 3 حوادث في ثلاثة أيام، وسط دعوات الأهالي بإنشاء مطبات صناعية على الطريق، لتُجبر السائقين على تقليل سرعتهم، مع عمل إشارات مرور بالملفات على الطريق نظراً لكونها سبباً في الحوادث خصوصاً ملف «بيهمو».

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة

تسببت السرعة الجنونية لسائق، في انقلاب سيارة تاكسي على طريق الفيوم القاهرة، أمام شعار سنورس، ما أسفر عن إصابة 4 أشقاء بالإضافة إلى السائق، حيث أُصيب «محمد إبراهيم عثمان، 30 سنة، وشقيقه عبد النبي، 41 سنة وشقيقهما ربيع، 22 سنة، وشقيقهم رجب 47 سنة، وسائق السيارة التاكسي أحمد محمد طارق، 45 سنة»،وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم.

إصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة

وأُصيب 7 أشخاص بينهم طفلين من أسرة واحدة بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم القاهرة، أمام السبع نُصب بسنورس، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة الزوج وزوجته وأبنائهم الأربعة، ووالدة الزوج ووالدة الزوجة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة شخصين في حادث تصادم مروع

كما أُصيب محمد جمال هديب 35 سنة، باشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر بالساق اليسرى، ومحمد حمدي محمود، 45 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق الفيوم القاهرة، أمام قرية الإعلام، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام.