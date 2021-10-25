رامي روماني: لدي رغبة في تعريف العالم الغربي بالحضارة المصرية

كشف المخرج المصري، رامي روماني، الحاصل على جائزة إيمي 9 مرات، عن بدايته مع الإخراج، قائلًا: «بدأت قصتي بدخول كلية الإرشاد السياحي وتعلم الكثير عن الحضارة المصرية والآثار المصرية ومن بعدها أصبح لدي رغبة في تعريف الغرب بحضارة مصر العريقة».

وأشار رامي روماني إلى أنه سافر مع والده في صغره إلى مختلف دول العالم وشاهد الحضارة العالمية ورغب في أن يوصل صوت مصر للغرب لأنه يوجد بها حضارة تستحق الرؤية والمعرفة.

تعلم الأفلام التسجيلية في الصغر

وأضاف «روماني»، خلال مداخلة عبر تطبيق «زوم» في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه تعلم تصوير الأفلام الوثائقية من والده، مبينًا أنه كان يقابل كل قيادات وزارة الآثار حينها في صغره لمساعدة والده في العمل وكانوا يدعمونه من أجل أن يخرج أفضل ما عنده.

تنفيذ برنامج عالمي عن المومياوات

وأوضح الحاصل على جائزة إيمي 9 مرات، أن نفذ برنامج يعمل على حل ألغاز المومياوات في مصر وجرى بثه على مواقع التواصل الاجتماعي وساعد في الترويج للسياحة في مصر وتعريف الجمهور بالآثار المصرية والتاريخي الفرعوني.

فرصة عمل بالصدفة

وأكد الحاصل على جائزة إيمي 9 مرات، أنه حاول أن يعمل كثيرا في الولايات المتحدة لكن جرى رفضه لذا عمل على إخراج الأفلام الوثائقية وكان هذا باب النجاح له حيث حقق 9 جوائز إيمي، لافتا إلى أن العالم كله كان منبهرًا بالحضارة الفرعونية وتأثيرها على العالم.