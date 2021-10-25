ضبط 20 منشأة غذائية مخالفة وبدون ترخيص في دمياط 

شنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وإشراف الدكتور عطية منصور، مدير عام الشؤون الوقائية ومتابعة المراقب العام الأغذية بالمديرية، حملة مكبرة استهدفت المرور على 45 منشأة، منها 20 منشأة تدار بدون ترخيص، و2 بها خطورة داهمة على الصحة العامة، وتم التوصية بغلقها جميعاً.

تحرير 50 محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية و إعدام 250 كيلو أغذية فاسدة

كما تم تحرير 50 محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية، ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية، كما جرى إعدام 250 كيلو أغذية فاسدة، و50 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية.

سحب 170 عينة أغذية متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى

كما تم سحب 150 عينة أغذية متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى و 20 عينة أسماك طازجة متنوعة لفحصها بمركز الرصد البيئى بالجيزة للفحص لبقايا المبيدات والمعادن الثقيلة والطفيليات الضارة للوقوف على مدى جودة الأسماك الطازجة الموجودة بالأسواق.

إعدام 700 كيلو مستلزمات إنتاج حلويات ومصنعات حلوى

و في وقت سابق شنت مديرية الصحة حملة على مصانع ومعارض الحلويات بأماكن متفرقة حيث تم المرور على 87 منشأة منها 33 منشأة تدار بدون ترخيص 3 بها خطورة داهمة على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها جميعا ، كما تم تحرير 100 محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية وإعدام 700 كيلو أغذية (مستلزمات إنتاج حلويات ومصنعات حلوى )متغيرة الخواص الطبيعية.

كما تم سحب 302 عينة من شتى أنواع الحلوى المعروضة والخاصة بهذه المناسبة للاطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم احتوائها على ألوان صناعية أو أى مكونات ضارة بصحة المستهلك ٠