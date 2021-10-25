عناوين المراكز البيطرية الحكومية للكشف وتطعيم الكلاب والقطط بسعر رخيص

حب القطط والكلاب والحيوانات الأليفة يتواجد داخل قلوب كثيرين من الذين يحرصون على تربيتها في منازلهم ويهتمون بها ويصاحبونها كأنها جزء من عائلتهم، لذا عند مرضها يصيبهم الحزن ويسارعون إلى إجراء الكشوفات للاطمئنان عليها، كما يعطونها التطعيمات المختلفة في مواعدها المقررة.

ويعاني مربو الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة، من ارتفاع أسعار العلاج البيطري، لذا يبحثون عن أماكن بأسعار منخفضة، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز عناوين المستشفيات البيطرية الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين بأسعار مناسبة لهم.

عناوين المستشفيات البيطرية الحكومية بالقاهرة

وفيما يلي نعرض أبرز هذه المستشفيات البيطرية الحكومية:

مستشفى الشعب لمعالجة الحيوانات

هو مستشفى بيطري في مصر يقدم خدماته للقطط والكلاب وجميع الحيوانات، كما يتوفر للجمهور إمكانية استضافة القطط أو الكلاب والحيوانات ومراعاتها مقابل أجر يومي.

العنوان: 60 السكة البيضاء، السريات الشرقية، مدينة نصر، محافظة القاهرة‬.

مواعيد العمل: يفتح المستشفى أبوابه من 9 صباحا إلى 1:30 ظهرا.

ويمكن الاتصال على: 0223420929

مستشفى الطب البيطري في إمبابة

مستشفى الطب البيطري في إمبابة هو أحد العيادات البيطرية الحكومية التي تخدم منطقة الدقي والعجوزة وإمبابة والمناطق المجاروة.

العنوان: 5 المحطة، تاج الدول، إمبابة، الجيزة.

مديرية الطب البيطري بالجيزة

تقدم مديرية الطب البيطيري خدماتها لحصول المواطنين على تطعيم لقططهم والكلاب الخاصة بهم.

العنوان: العمرانية الغربية، قسم العمرانية، الجيزة.

مديرية الطب البيطري- حلوان

العنوان: السيدة زينب، قسم السيدة زينب، محافظة القاهرة‬

مديرية الطب البيطري- القاهرة

العنوان: 2 ش جبرة ظريفة، عين الصيرة، قسم مصر القديمة، محافظة القاهرة‬.

المستشفى البيطري بالمرج

يقدم المستشفى البيطري بالمرج العديد من الخدمات للحيوانات كما تعطي تطعيمات مختلفة للقطط.

العنوان: المرج القبلية، المرج، محافظة القاهرة‬.

ويمكن الاتصال على هذا الرقم للاستفسارات 01005001420.