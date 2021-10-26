خطوات التنازل في حالات الأراضي والمحال والكازينوهات

تقدم الدولة من خلال دليل الخدمات العامة الخطوات التي يجب اتباعها لأي مواطن، يبحث عن خدمة في السكان والعقارات والدعم الاجتماعي والمدارس والنزاعات وامتلاك العقارات والمحال ومن بين الخدمات التي يسأل عنها المواطنون كل ما يتعلق بإجراءات طلب تنازل في حالات الأراضي والمحال التجارية والعامة والكازينوهات فهي تتم كالتالي وفق خطوات متبعة فى محافظة القاهرة..

خطوات يقوم بها المواطن

- استلام نموذج الطلب من شباك الأملاك بالمركز التكنولوجي بالمحافظة.

- ملء نموذج الطلب وإطلاع الموظف على الأوراق والمستندات.

-حضور الطرفين أمام الموظف المختص أو بتوكيل للبيع للنفس أو للغير مرفق به شهادة سريان من الشهر العقاري.

-سداد مصاريف التنازل وقيمتها 30% من ثمن الأرض بعد موافقة السلطة المختصة أو 30% من الربط السنوي مع زيادة الربط السنوي بنسبة 30% في حالة مقابل الانتفاع.

- استلام القرار بالموافقة على التنازل.

خطوات الحصول على الخدمة:

- إرسال الأوراق والمستندات إلى الإدارة المختصة للبحث.

- التأكد من سداد جميع المتأخرات حتى تاريخ التنازل.

- حضور الطرفين أمام الموظف المختص أو بتوكيل للبيع للنفس أو للغير مرفق به شهادة سريان من الشهر العقاري.

- يتم إقرار التنازل بعد الرجوع للسلطة المختصة.

شروط الحصول على الخدمة:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

-سداد جميع المتأخرات حتى تاريخ التنازل.

- صاحب الطلب أو وكيل عنه.

- إتمام 16 سنة.

المستندات المطلوبة:

-صورة البطاقات للطرفين.

- صور إيصالات السداد.

- توكيل موثق من الشهر العقاري في حالة تعذر حضور المتنازل وساري حتى تاريخه.

-صور إيصالات السداد.

وفيما يتعلق بخطوات طلب نقل ملكية ترخيص البناء بالأحياء

الإجراءات:

- ملء النموذج الخاص بالخدمة

-تقديم المستندات المطلوبة للدراسة

-تحديد الرسوم المقررة

- سداد الرسوم وتلقى الرخصة

أما شروط الحصول على الخدمة:

-يكون التقديم من مالك الأرض أو كيل الأعمال بتوكيل موثق

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

-تقديم الأصول للتحقق من صحتها

المستندات المطلوبة:

-صورة بطاقة الرقم القومى

- صورة من الرخصة

- صورة من سند الملكية

- صورة من التوكيل فى حالة الوكالة