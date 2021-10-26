عيد ميلاد بالتورتة فوق قمة جبل موسى بسانت كاترين (صور)

التقط أحد أهالي مدينة سانت كاترين صورة من فوق قمة جبل موسى خلال احتفال مجموعة من الأصدقاء بعيد ميلاد صديقهم، حيث جرى تصوير «تورتة» مكتوب عليها «عيد ميلاد سعيد باهر».

رمضان محمود الجبالي قال إن قمة جبل موسى شهدت خلال الفترة الأخيرة، بعض العادات التي لم تكن موجودة من قبل، مثل الزفاف أو الاحتفال بعيد ميلاد أو أي مناسبة، ويجري التقاط الصور التي تكون عادة ما تكون فريدة لأنها من أعلى قمة جبلية في مصر.

«الجبالية» رفقاء رحلة الصعود إلى جبل موسى

وقال محمد فتيح الجبالي، أحد أبناء المدينة، إن السياح يرافقهم «دليل»، من أبناء المدينة لديه علم بالدروب والمدقات والطرق الجبلية، ويتسلم المجموعات السياحية من منطقة الانطلاق بعد التنسيق مع أجهزة الأمن وحصر الأعداد برفقته.

وأشار إلى أن بعض كبار السن قد يضطرون لركوب الجمال بسبب بُعد المسافة، والدليل البدوي هو القائد الذي يتابع أفراد رحلته، يتوقف تارة ويكمل الرحلة تارة أخرى، يأمرهم بشرب الماء، أو أخذ وجبة خفيفة خلال الرحلة التي تستغرق قرابة ساعتين.

لفت إلى أن معظم العاملين في هذه المهنة هم من أبناء قبيلة الجبالية التي تشكل غالبية السكان بمدينة سانت كاترين، وهي المسئولة عن حماية دير سانت كاترين.

وأضاف أن مهنة الدليل ليست مجرد قيادة مجموعة سياحية عبر الطريق الأنسب والأصلح، وإنما يعد الديلي سفيرا لبلده يبرز معالم بلده ويسعى من خلال معاملته لهؤلاء السياح للترويج السياحي من أجل جذب أكبر عدد من السياح.

شروط الصعود إلي جبل موسى

وأوضح «فتيح»، أن رحلة الصعود للجبل أو السفاري لابد أن تتم بعلم أجهزة الأمن التي تطمئن على مرافقة دليل بدوي للمجموعة وتحصل على بياناته منعًا لحدوث أي أزمات، بعد الانتهاء من عملية تسجيل البيانات وينتظر الأدلة المجموعات الصاعدة إلى جبل موسى على المدخل المؤدي لدير سانت كاترين، ويتقاضى الدليل مبالغ تتراوح بين ٣٠٠ إلى ٤٠٠ جنيه فى رحله اليوم الواحد، ومعظم القائمين على هذه المهنة يجيدون أكثر من لغة ولديهم وعي كبير بثقافة المدينة تاريخيا ودينيا.