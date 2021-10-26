التحفظ على 70 طن مياه معدنية مجهولة المصدر بجنوب سيناء

قال المهندس سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور علي مصلحي وزير التموين، شددا علي ضرورة مراقبة الأسواق وضبط أي مخالفات.

وأضاف في بيان صحفي، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء وجهت ضربة جديدة لتجار المياه المعدنية، حيث جرى ضبط مخازن مياه بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ غير مطابقة للمواصفات، وجرى شن حملة مكبرة بمنطقة الرويسات على مخازن المياه المعدنية أسفرت عن ضبط مخالفات وغلق ثلاثة مخازن للمياه المعدنية والتحفظ على 70 طن مياه معدنية.

الصدفة تقود وكيل التموين لضبط سيارة نقل محملة بمياه مجهولة المصدر

وقال إبراهيم الحارون وكيل مديرية التموين بالمحافظة، إنه أثناء توجهه إلى مدينة شرم الشيخ للقيام بحملة تموينية، فوجئ بسيارة نقل تحمل أطنان من المياه، وجرى إيقاف السيارة وبسؤال السائق عن الفاتورة لم يثبت مصدر المياه، وتم اصطحاب السيارة إلى المخزن واستدعاء مفتش الصحة وجهاز حماية المستهلك وجرى حصر المياه المضبوطة وبلغت 70 ألف لتر.

وأضاف «الحارون»، أنه جرى سحب عينة من المياه للتأكد من سلامتها وتحرير محضرا بالواقعة وغلق المخازن لحين وصول نتائج التحاليل.

شارك في الحملة كلا من عبد الراضي محمود رئيس جهاز حماية المستهلك، العميد عادل إمام رئيس مباحث التموين.

ضبط ١٣٠ الف لتر مياه معدنية في أقل من شهرين

وأكد كيل وزارة التموين، تحرير ثلاثة محاضر في أقل من شهرين لعدد من تجار المياه المعدنية، حيث تمكنت مديرية التموين من ضبط 130 ألف لتر مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية، المحضر الأول جرى ضبط 50 ألف لتر مياه معدنية معبأة في قارورات سعة 30 لتر وجرى تحرير محضرا لإعدام الكمية المضبوطة تنفيذا لقرار النيابة العامة.