الخطيب: قرار إلغاء قانون الطوارئ يؤكد وصول مصر لكامل قوتها كدولة

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ مصر تعيش بحالة طوارئ منذ سنوات طويلة ومنذ العدوان الثلاثي على مصر ومنذ حرب 1967 ومنذ اغتيال الرئيس الشهيد محمد أنور السادات، ومنذ دخول الجماعات الدينية المسلحة في حرب ومعركة مفتوحة ومسلحة في وقت الرئيس مبارك، ومنذ تولي تنظيم الإخوان السلطة بمصر.

وأضاف «الخطيب»، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ عهده ثلاث سنوات بدون حالة طوارئ بالبلاد، وتولى السلطة في عام 2014، وحتى عام 2017 بدون حالة طوارئ، ولولا العمليات الإرهابية التي أرهقت الدولة المصرية ما لجأت الدولة المصرية لحالة الطوارئ، فحالة الطوارئ فرضت فرضا على مصر.

مؤسسات الدولة دفعت ثمنا غاليا حتى تعود الدولة المصرية للاستقرار

وشدد الخطيب على أن مؤسسات الدولة دفعت ثمنًا غاليًا حتى تعود الدولة المصرية للاستقرار وتصل لتخليها عن قانون الطوارئ، فمؤسسات الشرطة والجيش والقضاء والشعب المصري دفعوا الثمن غالي حتى وصلت الدولة المصرية لما هي عليه الآن، وهذا اتضح بشكل كبير برسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، حينما وجه الشكر للشعب المصري الذي تحمل الظروف العصيبة.

ردود الأفعال حول العالم بإلغاء حالة الطوارئ بمصر جميعها عظيمة ومبشرة

وتابع رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أن ردود الأفعال حول العالم بإلغاء حالة الطوارئ بمصر جميعها عظيمة ومبشرة، وتقول إن مصر عادت لكامل قوتها كدولة، مؤكدًا أن إلغاء حالة الطوارئ بمصر في هذا الوقت معجزة كبيرة، فهذا القرار تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى وليس من باب المغالاة، خصوصا وأن مصر تعيش بإقليم مضطرب للغاية ويموج بالمشاكل والأزمات، فهناك تحرش إيراني بدول الخليج، والاضطرابات الأمنية والسياسية في سوريا واليمن والسودان وليبيا وتونس ومالي.

وأوضح الخطيب، أن مصر عانت من اضطرابات كبيرة منذ 10 سنوات ولكن اليوم أعلنت الدولة المصرية طواعية عن إلغاء حالة الطوارئ لكي تعيش الدولة حالة طبيعية، وهذا إعلان كامل من الدولة المصرية بأنها قد وصلت لقوتها.

مؤسسات الدولة دفعت ثمنا غاليا حتى تعود الدولة المصرية للاستقرار

وأشار الخطيب، إلى أن مصر على شفا تحالف تاريخي مع الاتحاد الأوروبي، خصوصا بعد توقيع الدكتور مصطفى مدبولي اتفاقية كبيرة مع الدولة الفرنسية، بالإضافة للاتفاقية التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه مع اليونان وقبرص الأسبوع الماضي، فمصر تتجهز لأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة، فكل هذا يدل على توجه مصر الحقيقي نحو الاستقرار والتنمية، مشددًا على أن قرار إلغاء حالة الطوارئ بمصر له آثار كبيرة على الجيل الحالي وعلى كل الأجيال القادمة بتاريخ مصر.

كل دول العالم لديها قانون طوارئ وتستخدمها الدول في أوقات الأزمات

وأعرب الخطيب، عن أمنيته بألا تضطر مصر للعودة لقانون الطوارئ مرة أخرى، لافتا إلى أن كل دول العالم لديها قانون طوارئ وتستخدمها الدول في أوقات الأزمات، وحتى الآن في ظل وباء كورونا تعمل دول العالم بقانون الطوارئ، مشيرًا إلى أن تخرج مصر الآن وتلغي حالة الطوارئ يدل هذا الأمر على أن مصر آمنة تماما وأنها نجحت في الحرب على الإرهاب، وأنها لم تعد دولة تعاني من الإرهاب، وأنها نجت من وباء يعاني منه العالم الآن، فهذا القرار كبير وجرئ وتاريخي، ولكنه محسوب ومدروس بشكل جيد.