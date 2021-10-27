خطوات وشروط شراء مدد في تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز.. تعرف عليها

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أنه يمكن للشخص شراء مدد في تأمينات العجز والشيخوخة والوفاة، من خلال طلب حساب مدة سابقة ضمن مدد اشتراك المؤمن عليه، وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك ردا على سؤال أحد المواطنين على الموقع الرسمى للهيئة حول إمكانية شراء مدد سابقة.

شروط طلب حساب مدة سابقة ضمن مدد اشتراك المؤمَّن عليه

وأوضحت الهيئة على موقعها الرسمي، أن طلب حساب مدة سابقة ضمن مدد اشتراك المؤمن عليه تتم من خلال الشروط التالية:

- أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام القانون.

- أن تكون سنوات كاملة.

- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لأحكام القانون.

4 خطوات لطلب حساب مدة سابقة ضمن مدد اشتراك المؤمَّن عليه

- يتقدم المؤمَّن عليه بطلب حساب مدة سابقة على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ​ويكون النموذج من أصل وثلاث صور وذلك أثناء فترة سريان التأمين عليه.

- يبدي المؤمَّن عليه رغبته في طريقة حساب تكلفة المدة المراد حسابها سواء بطريقة السداد دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها أو الإشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، أو أدائها بالتقسيط.

- في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة أو التقسيط حتى سن الستين.

- يوقع المؤمَّن عليه على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة سواء كانت نقدا أو بالتقسيط وفي حالة التقسيط يلزم موافقة صاحب العمل.​

من جانبها، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات، موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2021، لنحو 10 ملايين و644 ألف مواطن، بدءًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 1 نوفمبر 2021، حيث تم تحويل الحسابات الخاصة بالمستفيدين على البنوك والبريد.