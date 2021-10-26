«التعليم» تقرر صرف بدلات السفر لمديري المدارس الفنية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بضرورة صرف بدلات السفر لمديري مدارس التعليم الفني المرشحين لحضور البرنامج التدريبي القائم على الجدارات للمدارس المطبق بها الجدارات المرحلة الثانية، مشددة على ضرورة الاستعانة بمسئول التدريب بالتعليم الفني للتنبيه على المرشحين بالحضور للبرنامج التدريبي، وذلك اعتباراً من يوم 29 أكتوبر الجاري.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن التدريب بناء على موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برقم 74 بتاريخ 12 يوليو 2021 بشأن تنفيذ خطة تدريبات قطاع التعليم الفني بالمدارس المستهدفة لتطبيق منظومة الجدارات بها للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

وأوضحت الوزارة، أنه تم التنبيه بضرورة بدء تنفيذ برنامج تأهيل مديري مدارس التعليم الفني ورئيس لجنة التقييم والتحقق «وكيل» على أعمال التقييم والتحقق بالمدرسة للبرامج القائمة على الجدارات للمدارس المطبق، مشددة على المديريات بضرورة الالتزام بتنفيذ خطة تدريبات قطاع التعليم الفني بالمدارس.

وترصد «الوطن» في السطور التالية المدارس المستهدفة لتطبيق الجدارات للمرحلة الثانية بمحافظة الدقهلية:

-مدرسة الريدانية الفنية بنات.

-مدرسة المقاطعة الفنية المشتركة.

-مدرسة المنصورة الثانوية الزخرفية بنات.

-مدرسة سندوب الثانوية الصناعية.

-مدرسة حسين حماد الثانوية الصناعية بنات بشها.

-مدرسة بداوي الثانوية الصناعية بنات.

-مدرسة سلامون القماش الثانوية الصناعية بنين.

-مدرسة سرسو البرامون الثانوية الصناعية بنين.

-مدرسة دميرة الثانوية الصناعية بنات.

-مدرسة صوفيا زكي الفنية بنات.

-مدرسة كفر الطويلة الثانوية الصناعية بنات.

-مدرسة شربين الثانوية الصناعية بنات.

-مدرسة الحوال الفنية بنات.

-مدرسة بلقاس الفنية بنات.

-مدرسة كفر الحاج شربيني الثانوية الصناعية بنات.

-مدرسة مدرب أماني فتحي السيد.

-مدرسة كاملة زايد محمود.

-مدرسة الشومي الفنية الصناعية بنات.

-مدرسة مدرب إشراف لبيب علي.

-مدرسة المطرية الثانوية الصناعية بنات.

-مدرسة الشهيد الصديق محمود الصديق الفنية بنات.

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في بيان له، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية، من حيث إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.