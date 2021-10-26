القصة الكاملة لتعدي «معلمة» على طالب بـ«سكين» في كفر الشيخ

بينما كان اليوم الدراسي يسير بهدوء داخل مدرسة «القرضا» للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمة، اقتحمت معلمة إنجليزي المدرسة، لتبدأ البحث عن طالب تعدى على ابنها في وقت سابق أمس الاثنين، لتتعدى عليه بـ«سكين» ليصاب الطالب وينقل إلى مستشفى كفر الشيخ العام، بينما فرت المعلمة هاربة، ليتحول موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى ساحة إدانة للمعلمة بسب ما فعلته، ويأمر المحافظ اللواء جمال نور الدين، بالتحقيق في الواقعة، لكن حدثت المفاجأة.

وحينما كانت تسير التحقيقات بمركز شرطة كفر الشيخ، قبل أن يجري ضبط المعلمة المتهمة بالاعتداء على طالب، وخلال العرض على النيابة، تدخلت مديرية التربية والتعليم في محاولة لاحتواء الموقف، بناءً على رغبة أهل الطالب المعتدى عليه، بالتصالح والتنازل عن المحضر الذي جرى تحريره، وفقا لأحد أقارب الطالب المعتدى عليه: «أهله محبوش يضيعوا مستقبل المعلمة وابنها، خاصةً أنها من البلد، يعنى الخلافات دي بتخلص بالتراضي والجلسات العرفية».

وقف المعلمة شهراً عن العمل لحين انتهاء التحقيقات

بينما أكد سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية لـ«الوطن»، أنه جرى التصالح في الشق الخاص بالشرطة، وحرر الطرفان محضر تنازل، إنما هناك شق إداري لن يتم التصالح فيه، وأنه بصدد إجراء تحقيق عاجل وإرساله إلى وكيل الوزارة، تمهيداً لعرضه على محافظ كفر الشيخ.

وألقى ضباط مباحث مركز كفر الشيخ القبض على المعلمة بعد هروبها، وجرى عرضها على النيابة العامة، وهناك قرر أهل الطالب التنازل عن المحضر، في الوقت الذي قرر فيه المحافظ إيقاف المعلمة عن العمل شهراً، وكلف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، برئاسة لجنة التحقيق في الواقعة، وإعداد تقرير والعرض عليه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وشهدت قرية «القرضا» في كفر الشيخ واقعة غريبة صباح اليوم الثلاثاء، تمثلت في اقتحام معلمة لغة إنجليزية مدرسة التعليم الأساسي بالقرية، والاعتداء على أحد التلاميذ بسلاح أبيض «سكين»، بسبب تشاجره مع ابنها في اليوم السابق أمس الاثنين.

الشرطة تتلقى إخطاراً بالواقعة وتلقي القبض على المعلمة

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد عماد جلال، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بورود بلاغ من أهالي قرية القرضا التابعة لمركز كفر الشيخ، باقتحام معلمة لمدرسة القرية للتعليم الأساسي، والاعتداء على تلميذ بالمرحلة الابتدائية بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه، وفرت هاربة.

انتقل مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، برفقة المقدم محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث المركز، وقوة من مركز الشرطة إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين أن المدرسة تدعى «ر.خ.»، معلمة لغة إنجليزية بإدارة سيدي غازي التعليمية، والطالب المصاب يدعى «قدري ع. م.»، بالصف الثالث الإعدادي بنفس المدرسة.

وكشفت التحريات حدوث خلاف بين ابن المعلمة، تلميذ بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة القرضا للتعليم الأساسي، وابن عم الطالب المصاب «زياد»، بسبب دفع الأخير ابن المعلمة من على سلم المدرسة، ما أدى إلى إصابته بخدوش.

ووفق ذلك تقدمت المعلمة بشكوى إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة بسبب ما حدث لابنها وبمتابعتها الشكوى اليوم الثلاثاء، تبين عدم اتخاذ إجراءات حيالها ما دفعها للتوجه إلى المدرسة والاعتداء على التلميذ، وبملاحظة ابن خاله التلميذ «قدري»، طالب بالصف الثالث الإعدادي، دافع عنه جراء اعتدائها عليه، فأخرجت سلاحا أبيض من حقيبتها واعتدت عليه محدثة إصابته بجروح في رأسه.

جرى نقل الطالب المصاب إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم، بينما فرت المعلمة هاربة عقب ارتكابها الواقعة، وألقى رجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ القبض عليها، حيث أمر محافظ كفر الشيخ بوقف المعلمة شهراً عن العمل، وإجراء تحقيق في الواقعة والعرض عليه، مشيراً إلى انه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات ضد المعلمة.