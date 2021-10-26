تحريك أسعار «الكرواسون والباتيه» بالأسواق.. والمخابز: لا مساس بالفينو

ارتفعت أسعار الكرواسون والباتيه بالجبنة والشيكولاتة، في السوق المحلية بقيمة جنيه، وذلك من قبل شركة شهيرة تستحوذ على أكبر نصيب من هذه المنتجات في السوق المصرية.

وشهدت أسعار الدقيق ارتفاع أسعارها مؤخرا خلال الفترة الماضية عالميا، وهو ما جعل هناك تأثيرا على الأسعار المحلية، ما أدى إلى قيام أحد مصانع الكرواسون الشهيرة برفع أسعار منتجاته خلال الفترة الماضية.

استقرار أسعار الدقيق في السوق المحلية

واستقرت أسعار الدقيق في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم ومنذ بداية الأسبوع الحالي، بينما ارتفعت أسعار دقيق الردة، الذي يدخل في المخبوزات مثل الباتيه.

ويتراوح سعر كيلو الدقيق الفاخر في السوق المصري من 10 جنيهات للكيلو السايب وحتى 13 جنيها لإنتاج الشركات.

وفي هذا السياق قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدقيق 72 الفاخر الذي يدخل في صناعة المخبوزات وغيرها، ارتفع سعره بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية عالميا، وهو ما سيؤثر على أسعار السوق المحلية.

وأضاف حماد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدقيق 72 هو دقيق مطروح للتداول، ولا يدخل ضمن أنواع الدقيق المسعرة التي تخضع للتسعير الجبري، مثل دقيق العيش البلدي، الذي يخضع لتسعيرة خاصة تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أنه مع ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية، فقد شهد سعر الدقيق ارتفاعا بشكل ملحوظ، موضحا أنه بارتفاع أسعار الدقيق «الأفرنجية»، التي تدخل في صناعة العيش الفينو ومنتجات المعجنات، كالكرواسون والبسكويت والكعك والبقسماط وغيرها من منتجات النواشف.

المعجنات من السلع الترفيهية

وأوضح أنه من الممكن أن ترتفع أسعار هذه المنتجات خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع أسعار الدقيق، لأنها تعتبر من المنتجات الترفيهية، وليست من المواد الغذائية الأساسية.

ولفت إلى أنه لا يتوقع ارتفاع أسعار العيش الفينو، نظرا لاعتباره أحد المنتجات الجاذبة للمواطنين، حيث إنه عند ذهاب المواطنين لشراء العيش الفينو لأطفالهم، خاصة في الوقت الحالي مع دخول المدارس، من الممكن أن يقوم المواطن بشراء العديد من المنتجات الأخرى بجانب «الفينو»، لذلك لن يقدم أصحاب المخابز على رفع سعر الرغيف الفينو حتى لا يخسر زبونه، وكذلك ليكون عنصرا ترويجيا لباقي السلع.