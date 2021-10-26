مدير الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020: استقبلنا 125 ألف زائر حتى الآن

كشف الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للجناج المصري بمعرض «إكسبو دبي 2020»، عن عدد زوار جناح مصر في المعرض، مصرحا أنه وصل إلى 125 ألف زائر حتى الآن.

وأضاف «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم الثلاثاء، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن جناح مصر يستضيف كل ساعة حوالي 600 زائر موزعين على مجموعات، وكل مجموعة يكون لها مسارا وتقف لبعض الوقت عند كل نقطة من الـ 14 نقطة الخاصة بجناج المعرض المصري والموزعة على دورين.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للجناج المصري بـ إكسبو دبي 2020، أن كل مجموعة تقف عند كل نقطة فترة حوالي من دقيقة إلى دقيقة ونصف، موضحا أن بعض الزوار أيضا يكون لديهم الرغبة في التوقف لأكثر من هذا الوقت عند كل نقطة من نقاط الجناح.

مدير الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020: حاكم دبي وقف أمام نقاط محددة واهتم بها

وحول تعليقات الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، حول الجناح المصري المشارك بمعر إكسبو دبي 2020، أشار إلى أن حاكم دبي خلال زيارته للجناح المصري، كان مهتم بمشاهدة بعض النقاط المحددة الخاصة بالمعرض، موضحا أنه كان يقف أمامها لوقت ويلقي عليه بنظرات اهتمام كبير، وكان من بينها النقاط التي توضح المشاريع العملاقة التي تنشأ بمصر.

ونبه أن حاكم دبي تمنى لهم النجاح بشكل واضح، كما سأله بشكل شخصي عن عدد الزوار الذين يستقبلهم المعرض يوميا.

وأردف أن المعرض يضم نماذج افتراضية تشرح للزوار المعرض كل مجالات الاستثمار والمدن الجديدة والذكية الموجودة داخل مصر.