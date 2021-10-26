شروط ورسوم تجديد رخصة السيارة الملاكي.. أبرزها شراء شنطة إسعافات أولية

تشهد عملية تجديد رخصة للسيارة الملاكي، عددا من المراحل وفقا لقانون المرور، والذي يحدد رسوم التجديد وفقا للسعة اللترية لكل سيارة.

وتستعرض الوطن في السطور التالية، أسعار تجديد رخصة السيارة الملاكي:

رسوم تجديد رخصة السيارة

- رسم الضريبة 2250 جنيها على السيارة 1600 سي سي، وتزيد حسب زيادة السعة اللترية للسيارة.

- رسم تأمين إجباري 900 جنيه لمدة 3 سنوات و300 جنيه عن كل سنة.

- رسم تركيب الملصق الإلكتروني 250 جنيها شاملا رسم تطوير اللوحات المعدنية.

شروط تجديد ترخيص السيارات الملاكي

- رسوم شراء شنطة إسعاف أولية والمثلث من المرور بـ230 جنيها.

- رسوم تطوير وإنشاء منظومة النقل الذكي تقدر بـ 200 جنيه ويتم تقديرها أيضا حسب السعة اللترية لكل سيارة.

خطوات تجديد رخصة السيارة في المرور 2021 بالإدارات المختصة

- أخذ بصمة الموتور والشاسيه الخاص بالسيارة من خلال المهندس المختص.

- اعتماد طفاية الحريق ويشترط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات فقط.

- بعد تجهيز أوراق تجديد الرخصة يتم التوجه لشباك الموظف المختص.

المستندات المطلوبة لترخيص السيارة الجديدة

- صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

- مستند ملكية السيارة من الوكيل المعتمد للبيع.

- الإفراج الجمركي الصادر من الجهة المختصة.

- ملف ترخيص السيارة الملاكي يتم شراؤه من إدارة المرور.

يشار إلى أنه عند التقديم على تجديد الرخصة، يحق للمستخدم اختيار توصيل الرخصة إلى عنوان معين أو استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة يجري تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل، ويجري عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.