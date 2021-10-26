إزالة 17 مزرعة سمكية بإجمالى 59 فدانا فى جمعية العبور الزراعية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن تواصل حملات الإزالة لجميع التعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن قيادات حى جنوب المحافظة، قادت حملة مكبرة تم خلالها إزالة عدد 17 مزرعة سمكية بإجمالى 59 فدانا فى جمعية العبور الزراعية، كما تم أيضا إزالة دور أول علوي فى جمعية النصر الزراعية تم بنائه بالمخالفة للقانون، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يمنع أشكال التعدى والمخالفة مرة أخرى.

محافظ بورسعيد: الفترة الحالية ستشهد مزيدا من حملات إزالة التعديات

وأوضح المحافظ، أن الفترة الحالية تشهد مزيدا من حملات إزالة التعديات فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالإزالة الفورية لكل أشكال التعدى على أراضى وممتلكات الدولة، وذلك فى ظل الإجراءات والقوانين التى اتخذتها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة.

استمرار أعمال إزالة الإشغالات والتعديات بأحياء بورسعيد

من جانب آخر، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات بجميع الأحياء، فى إطار الحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري وفتح الطرق ومنع الازدحام.

وقال محافظ بورسعيد، إن الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي واصلت حملات رصد وإزالة المخالفات، ومتابعة التزام المواطنين بعدم عودة المخالفات بمناطق الأمل واللبانة الجديدة بحي الضواحى، مشيرا إلى أن ذلك يأتى في إطار متابعة عدم عودة المخالفات إلى هذه المناطق مرة أخرى، والإزالة الفورية لها والحفاظ على أعمال التطوير التى تمت بها.

وأعلن المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بحى العرب، شنت اليوم حملة للتصدى لظاهرة الإشغالات، واستغلال مساحات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الحي، والتى تخالف قوانين الإشغال المتبعة، موضحا أنه تم رفع وإزالة كل الإشغالات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.