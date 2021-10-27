تكريم إدريس الشريف الإدريسي في احتفالية الأب القدوة لعام 2021

شارك الإمام المجدد السيد إدريس الشريف الإدريسي، رئيس المجلس العالمي للرابطة العالمية للأشراف الأدارسة، في احتفالية الأب القدوة لعام ٢٠٢١، المقامة من قبل منظمة الأمم المتحدة للثقافة والفنون، بدعوة من السفير نبيل رزق المدير الإقليمي للأمم المتحدة للشرق الأوسط وأفريقيا، ورشا كامل رئيس جمعية زوجات ضباط الشرطة، بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالقاهرة.

وشاح الأب القدوة في التسامح

وتسلم سماحته درع ووشاح الأب القدوة في التسامح، لمساهمته في نشر منهج وثقافة التسامح بين الناس.

كما شمل التكريم المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصرية السابق، والدكتورة نفين قباج وزيرة التضامن الأجتماعي، و اللواء فؤاد علام مدير جهاز أمن الدولة الأسبق، والنائب مصطفى بكري، واللواء أحمد عبد الرحيم، وبعض الشخصيات والفنانين، وحسام المندوه، اللواء مصطفى رجائي، اللواء طبيب عمرو الجندي، اللواء طبيب قوات مسلحه عزت عبد الخالق، اللواء أركان حرب اسامه راغب اللواء أركان حرب شريف صلاح الدين، الخبير السياحى مجدى صادق، الموسيقار هانى شنودة، والشاعر الكبير بهاء الدين محمد، والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، ولفيف من رجالات وسيدات المجتمع.

احتفالات تكريم الأب

وأعربت رشا كامل رئيس مجلس إدارة جمعية زوجات ضباط الشرطه عن سعادتها بكونها تشارك لأول مره فى تكريم الاب، والجدير بالذكر ان جمعية زوجات ضباط الشرطة، كانت أول من أقام احتفالات بعيد الأم لأسر شهداء الوطن من الجيش والشرطه.

وأكملت كامل بأن سعادتها اكتملت بحضور تلك الكوكبة من المكرمين لأنهم يستحقون وبحق ان يكونوا قدوة للمجتمع كلا في مجاله، كما توجهت كامل لأعضاء مجلس إدارة الجمعية بالشكر على مجهوداتكم المبذولة فهم الجنود المجهولين لنجاح أي عمل.