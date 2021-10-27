حملة مكبرة لإزالة 19 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بالغربية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إذ تمكنت بالتنسيق مع مسئولي الجهات التنفيذية بمجالس مدن طنطا والمحلة وسمنود، مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة، من إزالة 19 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة وردع مخالفين بإحالتهم للنيابات العسكرية.

إزالة التعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة

جاءذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، في تنفيذ الموجة 18 لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عمار، حكمدار مديرية أمن الغربية، يفيد بشن سلسلة من الحملات الأمنية المكبرة، والتي استهدفت إزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وسمنود.

جهود أمنية مشددة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وكشفت مصادر أمنيةـ، أن تلك الحملات أسفرت عن رفع وإزالة 4 حالات تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 687 م2 بنطاق قرى المعتمدية والبنوان وبشبيش بنطاق مركز المحلة، فضلًا عن تنفيذ 6 قرارت إزالة تعديات على أراضي زراعية على مساحة 652 م2 في قرى السنطة وسمنود، وتحرير 11 مخالفة تعديات وإزالتها في المهد، وإحالة كافة المخالفين إلى النيابات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات تلك المخالفات، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

توجيهات بحصر مخالفات البناء والتعامل معها

ومن جابنه، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بأهمية حصر مخالفات البناء بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع كافة حالات المخالفات التي يتم رصدها وفق جدل زمني محدد لإعادة هيبة الدولة.