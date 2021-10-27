ضبط 19 ألف قرص لعقار «أبتريل» في السلوم.. يؤثر على الحالة العصبية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تهريب كمية من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية

ووفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء، فإن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لأمن الموانئ، رصدت نشاط أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، يعتزم تهريب كمية من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات مستخدمًا إحدى السيارات، وقيامه بإعداد مخزن سرى بالسيارة لإخفاء الأقراص المخدرة.

ضبط 14,950 قرص لعقار أبتريل

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، أمكن ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المشار إليها أثناء إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد عبر منفذ السلوم البرى بدائرة قسم شرطة السلوم.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط «14,950 قرص لعقار أبتريل، مخبأة بمخزن سري بالسيارة، مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية، هاتفي محمول»، وبتطوير مناقشة المتهم أقر بتحصلة على تلك العقاقير من عنصرين من العناصر الإجرامية، جار العمل على ضبطهما.