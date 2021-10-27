ضبط 253 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 180 قطعة أسلحة نارية بحوزة 152 متهمًا، وتنفيذ 86172 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط 253 قضية مخدرات بحوزة 282 متهمًا

كما ضبطت وزارة الداخلية 253 قضية مخدرات بحوزة 282 متهمًا، و26 هاربًا و29 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و391 دراجة نارية مخالفة، و25959 مخالفة مرورية، وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط تشكيلين عصابيين.

فحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة

كما تمكّنت وزارة الداخلية من فحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.