خطة فتاة لسرقة ثري عربي في سهرة خاصة.. «الليلة باظت وانتهت خلف القضبان»

فخ نصبته فتاة عشرينية وصديقيها لسرقة ثري خليجي، بعد أن تلقت اتصالًا هاتفيًا من الأخير يدعوها لإقامة سهرة خاصة معه بصحبة صديق له مصري، فوافقت على العرض بعد أن حددت المبلغ المالي نظير تلبيتها لتلك الدعوة، لكنها اتفقت مع صديقيها على سرقة متعلقات الزبون وأمواله وعندما وصلت إلى شقته، أرسلت إلى شريكيها العنوان عبر تطبيق واتساب فحضرا وادعيا أنهما أقارب الفتاة، وتمكن الثلاثة من تنفيذ مخططهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

بلاغ من خليجي ثري

كشفت مباحث الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل الواقعة وألقت القبض على المتهمين بعد ورود بلاغ من شاب «خليجي» يفيد بتعرضه لـ«السرقة بالاكراه» هو وصديقه من قبل فتاة وشابين ادعيا أنهما من أقاربها واقتحما شقته في بولاق الدكرور وهددوه بالقتل، واستولوا على مبلغ مالي وهاتفين وفروا هاربين.

خطة الجريمة

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بأن الفتاة المتهمة عمرها 17 سنة، واستعانت بصديقيها أعمارهما بين «17 و27 سنة) على الترتيب، بأن وضعوا سويًا خطة سرقة الشاب الخليجي بعد أن أخبرت الفتاة صديقيها بأنها تلقت اتصالًا من ثري «خليجي» يدعوها لسهرة خاصة.

رسالة على واتساب

تمكن المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الجريمة والتخطيط لها، وتبين أن الفتاة لها علاقات متعددة بالرجال، وأنها أعدت لجريمة السرقة بالاتفاق مع باقي المتهمين، وعندما وصلت إلى الشقة أرسلت العنوان لصديقيها في رسالة على واتساب واتبعاها وتمكنوا جميعًا من تنفيذ الجريمة.

اعترف المتهمون الثلاثة بتفاصيل الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ للتحقيق معهم بتهمة السرقة بالإكراه.